¿Qué tiempo hará para la Cabalgata y el Día de Reyes en A Coruña?: esta es la previsión de la Aemet
El frío intenso, el aviso amarillo por fenómenos costeros y un frente que traerá chubascos tormentosos marcan la recta final de las vacaciones navideñas
La predicción meteorológica para este lunes, día de la Cabalgata de Reyes, recoge frío con termómetros que oscilarán entre los 5 y los 10 grados en A Coruña y un aviso amarillo en el litoral por fenómenos costeros, con vientos de más de 60 km/h y mar combinada del norte en torno a los cuatro metros.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una mañana de nubes y lluvias débiles que se irán incrementando a partir del mediodía para dejar cielos cubiertos y chubascos de carácter tormentoso con la entrada de un frente en la segunda mitad del día.
El frío intenso seguirá siendo protagonista hasta mediados de la semana que viene y, según la Aemet, podría ser el día de Reyes más frío en España de los últimos cuarenta años.
"Todo apunta a que sus majestades los Reyes Magos van a tener que hacer el reparto de regalos muy abrigados", escribió la entidad estatal en su cuenta de 'X'.
