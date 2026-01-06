Ayudas de hasta 1.750 euros para instalar vallados contra el lobo
Santiago
La Xunta destina 400.000 euros a ayudas para prevenir los ataques del lobo al sector ganadero en 2026 mediante la instalación de vallados fijos, tal y como publicó ayer el Diario Oficial de Galicia (DOG).
Así, pueden solicitar estas ayudas los titulares de explotaciones ganaderas de bovino, ovino, caprino, porcino de la raza celta y equino que figuren incluidas en el Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras (REGA) de Galicia. La subvención será de hasta un máximo de 1.750 euros.
