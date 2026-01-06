Los gallegos que se autoexcluyen del juego online crecen un 75% en 5 años

Los gallegos que se atoprohíben participar en juegos de azar online aumentaron en un 76% en los últimos 5 años. Concretamente, en 2020 eran 1.392 las personas residentes en Galicia inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) del Gobierno, bien a voluntad propia o por orden judicial, representando el 2,47% de las 56.329 personas dadas de alta en todo el país. Hoy en día, en cambio, según los datos del 31 de diciembre de 2025, son ya 2.457 los gallegos registrados, cifra que, si bien es considerablemente mayor a la de hace un lustro, ahora representa tan solo el 2,13% de los 115.556 inscritos en España.

Estar dado de alta en RGIAJ, según explica a este diario el coordinador de programas y vocal de la Asociación Galega de Ludópatas Rehabilitados (Agalure), Gerardo Rodríguez, no es una «solución» al problema de la ludopatía, pero sí un apoyo para hacer frente a una lacra cada vez más presente, sobre todo entre los jóvenes. De hecho, se estima que alrededor del 24% de los gallegos de entre 14 y 18 años han apostado dinero en juegos de azar, tanto presenciales como online. En este sentido, valora positivamente esta herramienta, que impide que las personas dadas de alta puedan acceder a páginas web de juegos de azar, pero insiste en que los problemas de adicciones deben «ponerse en manos de profesionales».

En cuanto al aumento de registros, lo achaca tanto a la persistencia del problema como al aumento de la concienciación, aunque, puntualiza, quienes se dan de alta de forma voluntaria no suelen estar en fase de adicción, sino de «abuso». En cambio, desde la asociación en la que trabaja sí que apoyan a quienes acuden con el trámite buscando ayuda, para facilitarles el proceso y hacer de apoyo en la lucha contra esta enfermedad.

Por su parte, en cuanto a las diferencias por provincias, Rodríguez ve dos causas. Por un lado, el número registrados es mayor en A Coruña y Pontevedra (1.202 y 919) que en Lugo y Ourense (170 y 166) por una cuestión demográfica, al ser las zonas más pobladas y con ciudades más grande, en las que «hay más formas de acceder al juego». Pero también es una cuestión de recursos, puesto que hasta hace poco, aunque prestaban servicio para toda Galicia, Agalure atendía en A Coruña y la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos, en Vigo. Esto ha cambiado recientemente, con la apertura de su centro en Lugo, donde ahora también podrán ayudar de forma presencial a los interesados a darse de alta en RGIAJ.

Los operadores están obligados a verificar la identidad de los usuarios

En el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego pueden inscribirse personas por voluntad propia o por resolución judicial, y su información se pone a disposición de los operadores de juego para que estos impidan que accedan a sus servicios.

Desde 2011, con el objetivo de reforzar la seguridad en estos entornos, se regula el juego online y se obliga a los operadores a «identificar fehacientemente» a los participantes para, precisamente, comprobar que no son menores de edad (que tienen prohibido participar en cualquier tipo de juego de azar) o que no se trata de personas inscritas en el RGIAJ. De este modo, para crear una cuenta nueva los usuarios deben aportar sus datos personales, que el operador está obligado a verificar antes de activar el registro; y de forma periódica también deberá comprobarse que las cuentas existentes no se corresponden con las de personas dadas de alta en el RGIAJ, en caso de que se inscribiesen con cuentas ya activas. Si se detecta que una de las cuentas pertenece a una persona que se ha impuesto la autoprohibición, deberá suspenderse, de forma que esta no pueda hacer ni depósitos ni participaciones. Eso sí, podrá solicitar que se le abone el saldo y los premios obtenidos previamente, así como los premios obtenidos durante la suspensión a consecuencia de participaciones realizadas con carácter previo.

El «sinsentido» de la lotería: «Debe tener los mismos controles»

Además de afectar al juego online, darse de alta en el registro también hace efectiva la prohibición de participar en los sorteos de loterías que se desarrollan de forma presencial. Pero no del mismo modo, y es que, lejos de impedir comprar los boletos, esta prohibición solo se aplica a la hora de cobrar los premios, en caso de que toque.

Una incongruencia sobre la que llama la atención la Asociación Galega de Ludópatas Rehabilitados (Agalure), que reclama que se equiparen al mismo nivel el juego privado y el público. Hoy por hoy, explica Gerardo Rodríguez, coordinador de programas y vocal de la asociación, una persona inscrita en el RGIAJ puede comprar lotería «sin ningún control de acceso», pero, en caso de que le tocase el premio, no solo no se lo pagarían, sino que podría tener que «enfrentarse a una multa», asegura.

Esto es, a sus ojos, un verdadero «sinsentido», porque, al fin y al cabo, insiste, «todo es juego». Algunos tipos «tienen mayor poder de adicción que otros», reconoce, pero no se pueden dejar puertas abiertas para quien verdaderamente tiene una adicción, porque «si quiere, va a jugar incluso a las canicas». En este sentido, Rodríguez considera «imprescindible» que todas las formas de juego, tanto públicas como privadas, «tengan los mismos controles para que la gente que se lo autoprohíbe no pueda jugar» .