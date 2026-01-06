¿Qué tiempo hará este Día de Reyes en A Coruña?: así es la previsión de la Aemet
El frío intenso y la lluvia sigue siendo protagonista este martes por la influencia de la borrasca Francis
El ambiente frío sigue siendo este martes protagonista y, según la Aemet, puede ser el día de Reyes más frío en España de los últimos cuarenta años. Aunque ya, a partir del miércoles, entra una situación anticiclónica con ascenso de temperaturas diurnas. Los termómetros oscilarán en A Coruña entre los 7 y los 11 grados durante esta jornada, y registrarán un ascenso mañana para marcar valores de 8 y 15 grados de temperatura. Según la predicción de la Aemet, se esperan cielos cubiertos y precipitaciones, al principio y al final del día, mientras que en las horas centrales habrá intervalos nubosos. En el interior, podrían registrarse heladas generalizadas.
- ¿Cuánto cobra Alfonso Rueda en la Xunta de Galicia y cuánto ganan el resto de presidentes autonómicos?
- Detenida en el aeropuerto de Santiago con el dinero que había en un bolso olvidado por otra pasajera
- Nazareth Cendán sustituirá a Ethel Vázquez como diputada en el Parlamento de Galicia
- ¿Qué tiempo hará para la Cabalgata y el Día de Reyes?: esta es la previsión de la Aemet
- El sector gallego del ocio nocturno alerta de más de 200 fiestas ilegales esta Nochevieja: «Representan un grave peligro»
- Una familia de A Pastoriza, intoxicada por inhalación de gas en Nochevieja
- Un camión con mercancías peligrosas vuelca en As Somozas y la Xunta activa el plan de emergencia
- Casi 40.000 personas se benefician del Bono Coidado no Fogar