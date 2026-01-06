¿Qué tiempo hará este Día de Reyes en A Coruña?: así es la previsión de la Aemet

El ambiente frío sigue siendo este martes protagonista y, según la Aemet, puede ser el día de Reyes más frío en España de los últimos cuarenta años. Aunque ya, a partir del miércoles, entra una situación anticiclónica con ascenso de temperaturas diurnas. Los termómetros oscilarán en A Coruña entre los 7 y los 11 grados durante esta jornada, y registrarán un ascenso mañana para marcar valores de 8 y 15 grados de temperatura. Según la predicción de la Aemet, se esperan cielos cubiertos y precipitaciones, al principio y al final del día, mientras que en las horas centrales habrá intervalos nubosos. En el interior, podrían registrarse heladas generalizadas.

