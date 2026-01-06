La Xunta autoriza repoblaciones de pino francés para elevar la producción

El pino es una de las especies de mayor potencial de producción maderera en Galicia. Sin embargo, su aprovechamiento se ha visto constreñido en ocasiones por una mayor apuesta por el eucalipto, las fluctuaciones que sufre en el precio, así como la afectación por enfermedades y plagas. En todo caso, la Consellería de Medio Rural quiere dar impulso a esta especie y ha autorizado por primera vez las repoblaciones en el interior de Galicia con variedades procedentes de la región de Las Landas (Francia) para elevar la productividad.

Lo hace tras los resultados de un ensayo realizado en una red de siete parcelas en las que se ha constatado que tanto la variedad genética de pinus pinaster procedente de la región francesa de Las Landas como la cultivada en el huerto semillero de Sergude (en A Coruña), no solo se adaptan a las condiciones de estas zonas del interior de Galicia sino que permiten mayores crecimientos en volumen de madera.

Hasta ahora, según la Ley de Montes, solo se permitían repoblaciones de pino del país procedentes de la misma área geográfica en la que se plantaban. La Xunta distingue dos zonas: la noroeste-costera, que incluye Asturias y las cuatro provincias gallegas, y la noroeste interior, que engloba Asturias, León, Lugo, Ourense y Pontevedra. Eso sí, la normativa contempla excepciones siempre y cuando se autoricen mediante resolución de la Consellería de Medio Rural a través del Diario Oficial de Galicia. Y eso es lo que ha hecho la Xunta.

«Es la primera vez que se autorizan estas repoblaciones», confirma el departamento que dirige María José Gómez. Según explica la consellería, esta medida se adopta tras un estudio que demuestra que estas variedades de pino son adecuadas para Galicia ya que pueden ser más resistentes a plagas y enfermedades como la banda marrón, además de ampliar la base genética de la planta o simiente que se puede usar en la comunidad.

Las semillas que se autorizan para repoblaciones son las procedentes de cuatro zonas de Las Landas (Francia), así como las del huerto de Sergude, que se han replicado en viveros de Gomesende, Cedeira o Monfero.

Y esto es posible después de un ensayo que ha durado 20 años realizado por la Misión Biológica de Galicia (CSIC), en colaboración con el grupo Tragsa y la Dirección Xeral de Ordenación y Planificación Forestal. Así, en una red de siete parcelas situadas en los concellos lucenses de O Saviñao, A Fonsagrada y Castro de Rei, así como en las localidades ourensanas de Xermeade, Parderrubias, Avión y Laza plantaron 8.000 árboles de 25 procedencias.

Concluyeron que en suelos de calidad las plantaciones realizadas con variedades de Las Landas o de la franja atlántica gallega (Sergude) fueron superiores. Así, en los cultivos con pino francés el volumen de madera fue un 46 por ciento superior y si se usaban semillas del vivero de Sergude la mejora fue de un 18 por ciento. Concretamente, en zonas como O Saviñao se alcanzaron volúmenes con corteza de entre 561 y 451 metros cúbicos por hectárea. Y, aunque en suelos más pobres, funcionaron mejor algunas poblaciones mediterráneas, las diferencias fueron escasas, por lo que no se recomienda su plantación.

«Hay diferencias de hasta un metro de altura en estas nuevas variedades»

Las diferencias entre estas variedades de pino del país que ahora autoriza la Xunta y las existentes es notable. «Visualmente los árboles pueden medir hasta un metro más de altura. A un ciudadano puede no parecerle mucho, pero para el sector forestal es importante», explica Francisco J. Lario, del vivero de Tragsa en Maceda y que participó en el ensayo que avala la decisión de la Xunta de permitir repoblaciones con variedades procedentes de Francia. Cuando se empezó a realizar el estudio hace 20 años el objetivo era probar qué semillas se adaptaban mejor en Galicia y producían más, pero todavía no existía un afectación tan importante como en la actualidad a plagas como el nematodo o la banda marrón. En todo caso, Lario defiende que el estudio también contribuye a encontrar soluciones a estas enfermedades. «Enriquece el material genético y se generan resistencias a estas plagas . Las plantaciones que hicimos con este ensayo actúan como centinelas de lo que puede ir viniendo», apunta. Y aunque el estudio se ha centrado en analizar la adaptabilidad de estas variedades de pinus pinaster a zonas del interior de Galicia, Lario señala que es «muy probable» que funcione bien también en las áreas costeras de Galicia. «Hay cierta continuidad entre clima atlántico e interior. De hecho, las variedades que proceden de Francia son de zonas costeras», explica este experto. El pino del país es una de las especies que, según asegura, tiene «más potencial de crecimiento» en Galicia. Aunque es una especie que se extiende desde el Norte de Marruecos hasta la mitad de Francia, «la originaria gallega está en su medio, es donde está mejor adaptada».