La borrasca ‘Francis’ deja mínimas de -8ºC en varias zonas de Ourense

La primera gran helada del año no se hizo esperar, y ayer, con la llegada de la borrasca Francis, varios puntos de Galicia registraron temperaturas bajo cero e incluso nieve, con cotas que bajaron hasta los 500 metros. Concretamente, la temperatura mínima la registró el municipio ourensano de A Veiga, donde los termómetros bajaron hasta los -8,7ºC poco antes de las 08.00 de la mañana. En otros concellos de la provincia, como Manzaneda o Carballeda de Valdeorras, se alcanzaron los -8,5ºC y -7,9ºC, mientras que Cervantes (Lugo) tampoco se quedó atrás, con una mínima de -6ºC a las 05.10 de la mañana. En cuanto a las máximas, el mercurio no subió de los 11,3ºC en toda la comunidad, siendo esta la temperatura más alta registrada, a las 14.20 en O Rosal (Pontevedra) durante la jornada festiva por el día de Reyes.

Además, tal y como apuntaban las previsiones, de la mano del frío vino la nieve, que dejó auténticas estampas navideñas en zonas como Pedrafita, en Lugo.

Máquina quitanieves en Pedrafita do Cebreiro (Lugo) este martes 6 de enero de 2026. / Carlos Castro / Europa Press

Como consecuencia, el Centro Integrado de Respuesta a Emergencias del 112 Galicia registró más de una veintena de incidencias relacionadas con la nieve o el hielo, en las que afortunadamente no hubo que lamentar heridos. En su mayoría, se trató de casos relacionados con la presencia de hielo en carreteras secundarias, que causó dos accidentes en Muras (Lugo) y Chandrexa de Queixa (Ourense).

En cuanto a la previsión para hoy, se espera un ligero aumento de las temperaturas, lo que hará subir la cota de nieve hasta los 1.200 metros a lo largo de la mañana.

Los termómetros en A Coruña se moverán entre los 7ºC de mínima y no más de 12ºC de máxima; será una jornada con alternancia de nubes, claros y chubascos durante la mañana, y con cielos nublados pero previsiblemente sin precipitaciones por la tarde, según la predicción de Meteogalicia.

El tiempo en A Coruña: avance para los próximos días

Mañana jueves, día 8, habrá alerta naranja por temporal costero y viento en gran parte de la comunidad y la entrada de un frente frío dejará precipitaciones del oeste al este a medida que avance la jornada, que serán más intensas en la franja atlántica de la comunidad. En A Coruña las temperaturas previstas son 10ºC de mínima y 14ºC de máxima, y por la mañana no se esperan lluvias pero por la tarde sí se esperan algunos chubascos, y esa será también la tónica del viernes día 9 y de un fin de semana en el que Galicia quedará en una situación entre las altas y las bajas presiones, con inestabilidad atmosférica y alta probabilidad de precipitaciones todos los días --también durante la primera mitad de la próxima semana-- y con temperaturas que se moverán en valores invernales, dentro de la media esperada a estas alturas del año.