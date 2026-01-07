La borrasca 'Goretti' trae de vuelta la lluvia a Galicia
Entrará en las próximas horas en la comunidad, regándola de oeste a este con precipitaciones conforme avance la jornada del jueves | El viernes volverán a caer los termómetros, con una bajada de la cota de nieve a los 900-1000 metros
Patricia Pedrido Davila
Tras un helador inicio de año con temperaturas mínimas de -8º en zonas de Ourense - de la mano de Francis-, los termómetros subirán en las próximas horas y regresarán las lluvias. La borrasca Goretti (nombrada por el servicio meteorológico francés) traerá a partir de este jueves, día 8, precipitaciones y alerta naranja por oleaje y viento en el mar desde A Costa da Morte hasta Ribadeo. En las Rías Baixas el aviso será amarillo por ondas de 4 a 5 metros. En tierra se esperan rachas de viento superiores a los 70 y 80 km/h en el noroeste de A Coruña, centro y montañas de Lugo y la comarca de A Mariña.
Remite el frío
Galicia se encuentra en una situación intermedia entre altas y bajas presiones. Las temperaturas ascenderán de forma moderada, dejando atrás los elevados valores negativos de los últimos días. Así, la mínima registrada esta madrugada ha sido de -0,6º, en Viana do Bolo, frente a los 8 grados bajo cero de la jornada anterior.
Los termómetros en Galicia se moverán hoy entre los tres grados de mínima previstos para Lugo y los 15 de máxima en Vigo. En A Coruña las temperaturas previstas para este jueves oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 13 de máxima. Mañana subirán a 11 y 15 grados respectivamente.
Este jueves entrará en Galicia la borrrasca Goretti, que cubrirá el cielo y regará con precipitaciones la comunidad de oeste a este conforme avance el día. Estas lluvias serán más intensas en la franja atlántica. Para la jornada en la que llega este nuevo frente borrascoso, Meteogalicia ha activado la alerta amarilla por rachas de viento superiores a los 80 kilómetros/hora en la mitad norte y en zonas altas. La cota de nieve descendiendo a los 1200 metros al final del día.
Esta tónica se repetirá el viernes, día 9, pero sin avisos meteorológicos. Los termómetros volverán a caer debido a una masa de aire frío en latitudes más altas, que pondrán la cota de nieve alrededor de los 900-1000 metros. En A Coruña las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 12 de máxima. Los vientos soplarán del noroeste moderados en general, fuertes en el litoral norte.
El sábado persisten los chubascos en A Coruña y buena parte de Galicia y a partir del domingo Galicia quedará bajo influencia de borrascas atlánticas que enviarán sucesivos frentes lluviosos y temperaturas suaves. Más información.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Cuánto cobra Alfonso Rueda en la Xunta de Galicia y cuánto ganan el resto de presidentes autonómicos?
- Nazareth Cendán sustituirá a Ethel Vázquez como diputada en el Parlamento de Galicia
- Detenida en el aeropuerto de Santiago con el dinero que había en un bolso olvidado por otra pasajera
- El sector gallego del ocio nocturno alerta de más de 200 fiestas ilegales esta Nochevieja: «Representan un grave peligro»
- Una familia de A Pastoriza, intoxicada por inhalación de gas en Nochevieja
- Un camión con mercancías peligrosas vuelca en As Somozas y la Xunta activa el plan de emergencia
- Casi 40.000 personas se benefician del Bono Coidado no Fogar
- Audasa se beneficia del mayor alza de la red de peajes del Estado: un 4,68% más en 2026