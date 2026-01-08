As obras de prolongación da autovía da Costa da Morte arrincarán en xullo
A Xunta licita os traballos por 36,3 M para o treito de 5,8 km entre Santa Irena e Vimianzo como vía de alta capacidade | O número de vehículos determinará o seu desdobramento
j. m. ramos
A esperada prolongación da autovía da Costa da Morte vai collendo forma. A Xunta licitou este mércores as obras dun novo treito de 5,8 quilómetros entre Santa Irena e Vimianzo, por un importe de 36,3 millóns de euros, segundo confirmou o presidente do Executivo autonómico, Alfonso Rueda, no punto de partida do novo tramo, que terá formato de vía de alta capacidade.
As obras comezarán no mes de xullo e rematarán nun prazo de dous anos e medio. «É un treito que queda para as medras, pois, chegado o momento, se o índice de vehículos diarios así o aconsella, converterase en autovía», subliñou Rueda. Asimesmo, destacou que é «un proxecto longamente esperado, pero que hoxe xa publicamos. Unha prolongación dunha infraestrutura empezada hai moito tempo e que agora dá un paso importante». O Executivo galego tivo que aparcar a finalización da vía tras a crise económica de 2008 para recortar o gasto público en plena crise financeira.
O presidente da Xunta de Galicia estivo acompañado pola conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, así como por varios alcaldes e concelleiros da Costa da Morte.
Este novo treito estará limitado a 100 quilómetros por hora. As obras son, segundo a Xunta, de gran complexidade técnica, xa que inclúen a construción de dous enlaces e a previsión dun terceiro (ao parque empresarial de Vimianzo); tres viadutos; seis pasos superiores; tres pasos inferiores; e seis obras de drenaxe.
A estrutura máis singular será o viaduto sobre o río Vimianzo, que permitirá o cruzamento da vía sobre esta contorna e que terá preto de 250 metros de lonxitude.
«Facer infraestruturas nunca é sinxelo; implica un esforzo orzamentario importante. Pero esta é outra das vantaxes de ter os Orzamentos en vigor», remarcou Rueda.
Subliñou ademais que estas actuacións permitirán conectar mellor a zona, reducir os tempos do percorrido e seguirlle proporcionando comodidade e seguridade aos usuarios. «Oxalá que esta decisión sexa o principio de moitos máis investimentos que fagamos nesta comarca», apuntou o presidente.
Neste sentido, o obxectivo da Xunta é darlle continuidade ao tramo de autovía da Costa da Morte que se puxo en funcionamento en 2016, con case 28 quilómetros libres de peaxe que comunican os concellos de Carballo, Coristanco, Cabana de Bergantiños, Zas e o termo municipal de Vimianzo, ata Santa Irena.
Rueda lembrou que en 2026 conxelarase a peaxe entre A Coruña e Carballo, de xeito que «un usuario que se desprace a diario, ida e volta, de luns a venres, aforrará máis de 390 euros anuais».
Asegurou tamén que «os socialistas seguiremos reivindicando a prolongación ata Berdoias como autovía, tal como estaba previsto no proxecto orixinario do Goberno de Emilio Pérez Touriño».
Pola súa banda, o BNG pídelle ao PP «menos propaganda e máis investimentos na Costa da Morte». O deputado Óscar Insua sinalou que «hai que ter pouca vergoña e moita cara para anunciar a bombo e platillo o que é un incumprimento en toda regra, no fondo, na forma e no tempo. Os cartos que gastan en cada parafernalia de propaganda podíanse aproveitar para centros de día ou para facer vivendas públicas na comarca».
Igualmente, Insua lembrou que a autovía de Costa da Morte «foi prometida en 2003» e criticou, ao igual que os socialistas, que o PP «faga propaganda dunha obra que non é a que prometeu, porque non vai ser unha prolongación da autovía, senón un corredor dun só carril por sentido, por moito que se empeñe en camuflalo co nome do proxecto, e que tiña que estar rematado hai moitos anos».
A oposición critica a «propaganda» e di que «é un corredor»
A visita do presidente da Xunta de Galicia a Vimianzo xerou fortes críticas dende partidos da oposición. Así, a deputada do PSdeG, Patricia Iglesias, que se desprazou tamén a Vimianzo acompañada polo deputado socialista Aitor Bouza e da deputada nacional Obdulia Taboadela, lamentou que «o Goberno do PP organizase un acto para anunciar unha licitación que só recolle a construción dun tramo de 5,8 quilómetros» e que «por enriba, non vai ser unha autovía, senón un corredor».
