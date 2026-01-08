De casa al trabajo: los gallegos son los que menos tiempo pasan en el coche

Carlota tarda cada mañana media hora en llegar desde su casa, situada en la capital gallega, hasta su oficina en la localidad coruñesa de Ordes. El mismo camino hace de vuelta, en torno a las 18.00 horas, cuando su jornada finaliza. Una hora al día en el coche, a veces sola y otras junto con alguno de sus compañeros de trabajo con los que se turna la conducción para cubrir gastos entre todos. Este tiempo, entre que sale de su vivienda hasta que llega a su puesto laboral, puede resultar copioso para algunos, pero para otros, especialmente los que viven en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, quizás sea irrisorio.

Los gallegos tardan de media 20,2 minutos —por trayecto— en desplazarse a sus puestos de trabajo, si bien existen diferencias entre aquellos que son empleados por cuenta ajena y aquellos que tienen un negocio en propiedad. Mientras que los primeros tardan 19 minutos, la media se eleva hasta los 26,8 en el caso de los autónomos. Así lo refleja el informe La seguridad laboral vial en España, publicado por el Real Automóvil Club de España (RACE), con datos referidos a 2024.

Galicia se corona, con estas cifras, como la comunidad en la que menos se tarda en llegar al trabajo, lo que deja más tiempo para dedicar a otros quehaceres de la vida diaria. En el lado opuesto de la balanza se encuentra Madrid, donde, de media entre todo tipo de trabajadores, los minutos que separan hogares de trabajo se elevan hasta los 36,3. El caso de los autónomos es más acusado aún, alcanzando los 56,8 minutos, es decir, casi una hora.

Menos tiempo

Tardar menos en llegar al trabajo no significa siempre vivir más cerca. Más allá de los kilómetros, otras cuestiones como los atascos hacen que este promedio se eleve. La distancia media en la comunidad gallega se sitúa en los 9,7 kilómetros, tanto para trabajadores a cuenta ajena como autónomos. Es la quinta, empezando por la cola, y con un kilómetro más que los murcianos, que son los que menos trayecto recorren.

A la cabeza, en este caso, se encuentra Navarra, donde sus residentes tienen que desplazarse una media de 14,5 kilómetros. Le siguen, muy de cerca, solo con 0,2 km menos, Madrid y Andalucía.

Accidentalidad vial laboral

Muchos accidentes de tráfico se producen yendo o volviendo del trabajo. En Galicia la tasa de accidentalidad vial laboral se sitúa en los 344,4 accidentes por cada 100.000 desplazamientos, lo que coloca a la comunidad en la mitad de la lista de las autonomías.

Andalucía aparece en el primer puesto, con un dato preocupante: 414,3 accidentes por cada 100.000 viajes que se hacen por cuestiones de índole laboral. Contrasta con la cifra de Castilla-La Mancha, la más baja, con una tasa de 158,2.