¿Cuál es el gasto de la Xunta de Galicia en uniformes y calzado para el personal del Sergas?

La Xunta, a través del Servizo Galego de Saúde (Sergas), publica en el Portal de Contratos Públicos la licitación del suministro de uniformes y calzado para el personal sanitario y no sanitario. Se trata de la primera compra centralizada de este tipo de material para el Sergas, con la que la Xunta espera llegar a un ahorro anual de 266.630 euros. Pero ¿cuál es el gasto de la Administración pública gallega para hacerse con estos equipamientos? La información ofrecida hoy por el Gobierno gallego cifra este gasto en un importe total de 6,1 millones de euros.

Distribuido en 10 lotes, el contrato prevé una duración inicial de tres años, con la posibilidad de ampliación por dos años más. En ese caso, su valor estimado alcanzaría los 9,5 millones de euros.

La finalidad de este expediente es dotar, de manera homogénea, de uniformes y calzado al personal de la sanidad pública de los centros de la red del Sergas, lo que facilitará la identificación de los trabajadores, además de homogeneizar la imagen de la organización.

El contrato incluye la compra de batas, pantalones, casacas, ropa quirúrgica, chaquetas, cazadoras impermeables, anoraks, polos, chalecos y otra vestimenta de alta visibilidad. Además, también se adquieren 'lanyards' (colgante de acreditación) y portatarjetas para las diferentes categorías profesionales del Sergas.

La empresa adjudicataria de este contrato también deberá hacerse cargo de la retirada de los productos con la periodicidad indicada en su propuesta, que en todo caso será por lo menos una vez al año y nunca superior a seis meses.

Las empresas interesadas en este contrato tienen de plazo hasta el 16 de febrero de 2026 para presentar sus ofertas.