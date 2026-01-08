Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Goretti’ trae un temporal de lluvia, olas de 6 metros y viento

MeteoGalicia mantiene la alerta naranja en el litoral de A Coruña y Lugo y cae la cota de nieve

Primeras lluvias, azotando la costa de A Coruña, esta tarde.

Primeras lluvias, azotando la costa de A Coruña, esta tarde. / Iago López

E. O.

A Coruña

Galicia entró ayer en el radio de acción de la borrasca ‘Goretti’, un sistema cuya influencia se dejará sentir con fuerza en el noroeste peninsular, especialmente en el litoral gallego, donde se espera un temporal marítimo «importante» y un repunte notable del viento. Aemet advierte de un oleaje superior a los seis metros, «especialmente en las costas del norte de Galicia» para hoy. En paralelo, MeteoGalicia añade que las lluvias serán más intensas en la franja atlántica y podrán ir acompañadas de tormenta. Además, la cota de nieve irá descendiendo hasta situarse alrededor de los 1.100 metros al final de la jornada, con temperaturas en ligero a moderado ascenso.

La agencia gallega mantiene par hoy la alerta naranja por oleaje en la Costa da Morte, todo el litoral de A Coruña y la Mariña lucense, un aviso que se suma al escenario de mar gruesa.

