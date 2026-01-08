Interior da un plazo «razonable» sin multas por no llevar la baliza V16

Las carreteras gallegas se cobraron el año pasado la vida de 96 personas, seis más que en 2024, según el balance presentado este jueves en la DGT por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. En su comparecencia, también hizo alusión al uso de la baliza V‑16 para señalizar un vehículo averiado, obligatoria desde este pasado 1 de enero, y anunció que habrá «un periodo razonable» en el que no se sancionará por no llevarla en los vehículos, aunque sin aclarar por cuánto tiempo. Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico, dijo Marlaska, «serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo». «Nuestro objetivo no es sancionador o recaudatorio; lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas», argumentó el ministro.

Cada día utilizan esta herramienta unas 3.000 personas en España, lo que, según Marlaska, es «razonablemente optimista en el cumplimiento de la ley», que persigue frenar la «sangría» de fallecidos por atropello.

En el caso concreto de Galicia, nunca se han realizado controles para verificar que los conductores llevan el triángulo o el chaleco reflectante, por lo que la hoja de ruta que seguirán con las balizas V‑16 será la misma. En caso de accidente o avería, es muy raro que los agentes interpongan una denuncia por no colocar los triángulos de emergencia, ya que —detallan— en una situación así valoran que el conductor está nervioso y preocupado y que, ante todo, las patrullas prestan un servicio humanitario y de auxilio para socorrer a quienes sufren un incidente en carretera.

A lo largo del año pasado, en las vías urbanas españolas fallecieron 1.119 personas, 35 menos que el ejercicio anterior, lo que convierte a 2025 en el segundo año con menos muertos desde 1960, según el balance presentado en la DGT.

96 muertos en Galicia en 2025

En el caso de Galicia, la tendencia ha sido, por el contrario, al alza, con un total de 96 víctimas mortales, seis más que el año anterior pero diez menos que las 106 registradas hace una década. Por provincias, A Coruña se coloca a la cabeza del mapa autonómico con 39 muertos, seguida de Lugo con 26, Pontevedra con 20 y Ourense con 11. La fotografía de Tráfico del año pasado en la comunidad revela dos realidades: mientras en Ourense y Pontevedra disminuye la cifra de fallecidos, con tres y dos víctimas menos, respectivamente, que el año anterior, en A Coruña hay una víctima mortal más y en Lugo, diez.

Estas cifras se producen en un contexto de incremento de la movilidad. Durante 2025 se registraron 478,6 millones de desplazamientos en carreteras interurbanas, lo que supone un aumento del 3% respecto al año anterior. «El número de fallecidos sigue siendo demasiado alto, un precio muy elevado para la sociedad española», manifestó el ministro del Interior, que pidió a los conductores «responsabilidad, sentido común y buen hacer para el nuevo año». Durante 2025 hubo 36 días blancos, sin víctimas mortales, frente a los 28 de 2024.