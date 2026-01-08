Pesca y naval, los sectores que «casan» a Galicia con Groenlandia

Tienen que ser cientos los marineros gallegos que conocen de primera mano el rigor de los mares de Irminguer y Labrador, que son los que bañan la costa de Groenlandia por ambos flancos. Son áreas en las que el ejercicio de la pesca es especialmente duro, con proliferación de temporales y engelamientos, y que a día de hoy continúan explorando buques gallegos de Gandón, Pesquera Inter, Moradiña o Nores, o de armadoras de capital vigués —con barcos enarbolados en Portugal, Estonia o Rusia— como Valiela o Vaqueiro.

Es la mar, en toda su extensión, la que ha cosido históricamente el fuerte vínculo entre Groenlandia y Galicia. En los últimos años, además, con una especial participación de la industria de construcción naval. El último pesquero construido por Metalships & Docks, por ejemplo, fue un encargo para una empresa de este territorio, ahora ambicionado sin disimulo por la administración Trump.

Se trata del Regina C, de 79 metros de eslora y 17 de manga diseño de la prestigiosa oficina técnica Skipsteknisk. Fue un encargo de la armadora groenlandesa Niisa Trawl Aps, para un buque calificado con una clase DNV GL, la más alta de la clase de hielo del Báltico. Fue entregado en diciembre de 2018.

Al Regina C le siguieron dos unidades más, contratadas esta vez con Construcciones Navales Paulino Freire (Freire Shipyard) para las armadoras Qajaq Trawl A/S y Polar Seafood A/S. Uno de ellos fue el Markus, de 80 metros de eslora y equipado para la pesca de camarón en aguas árticas; su primo-hermano fue el Polar Nattoralik, de idéntica longitud, y diseñado como el primero por la oficina técnica de Rolls Royce Marine.

Aunque tienen pabellón de Dinamarca, también Nodosa ha demostrado su buen hacer a Groenlandia con dos cargueros contratados por la naviera Royal Arctic Line y entregados en 2022. Fueron bautizados como Arpaarti Arctica y Tilioq Arctica, palabras con origen inuit que significan "mensajero" y "amigo de confianza", respectivamente. La isla tiene algo más de 56.000 habitantes repartidos por las costas más al sur. Las diferentes poblaciones necesitan recursos de todo tipo y ahí es donde la naviera llevó los barcos que construidos en Marín.

El Arpaarti Arctica sirve a los asentamientos de Tasiilaq, situados en la costa este de Groenlandia; en el caso de Tilioq Arctica su cometido es el de trabajar en el sur.