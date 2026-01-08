Rueda cree que la elección de A Coruña para la Interparlamentaria este fin de semana «reafirma el peso» del PPdeG

El presidente del Ejecutivo autonómico y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, aplaudió ayer la decisión del su partido de celebrar este fin de semana en A Coruña una Interparlamentaria que, bajo su punto de vista, y en un momento en el que hay convocatorias electorales en otros puntos del país, «reafirma el peso» que tiene el PPdeG a nivel estatal.

A preguntas de los medios en un acto en Santiago, Rueda ha destacado la relevancia de un evento que reunirá a representantes del PP en las distintas cámaras, para abordar asuntos de importancia como vivienda, financiación, servicios públicos o «limpieza en las instituciones», acerca de los populares gallegos prevén hacer «aportaciones».

«También es una muestra de un partido que trabaja con normalidad y bajo un liderazgo indiscutido», esgrimió, en referencia al de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo. Una situación que, bajo su punto de vista, se contrasta con la del PSOE, formación que ve «en franca descomposición y con problemas que afectan gravemente a su credibilidad». Además, aludió a la situación «desde el punto de vista penal» de «muchos miembros o que fueron miembros destacados» del PSOE.

La vivienda y la seguridad serán dos de los ejes centrales de la XXVIII interparlamentaria del PP, bajo el lema ‘Por lo importante’, ya que, explican, los españoles quieren que los políticos trabajen por las cosas que importan en lugar de tirarse «los trastos a la cabeza».