La Xunta cuantificará el desperdicio de comida y lanzará un plan para reducirlo

Antes de diciembre de 2030 el desperdicio alimentario debe rebajarse hasta un 30%, según las nuevas directrices establecidas por la UE a finales del pasado año. Galicia «está lejos» de cumplir ese objetivo, tal y como ha reconocido la Xunta, así que para evitar futuras sanciones deberá ponerse las pilas. Lo primero es cuantificar la comida que se tira, desde la producción, distribución, supermercados hasta los propios hogares. Y después aprobar en 2027 un plan con medidas concretas para reducir los alimentos desechados. La Consellería de Medio Ambiente plantea desde promover las ventas a granel, hasta la donación de los excedentes a entidades sociales y concellos, impulsar en los restaurantes el autocompostaje con las sobras de las comidas o la posibilidad de que los supermercados puedan devolver a los proveedores aquello que no vendan.

Estos trabajos serán encomendados a una empresa, que será la que se encargue de realizar el diagnóstico sobre la cantidad de desechos alimentarios que se generan en Galicia, además de elaborar el Plan de Acción contra el Desperdicio Alimentario y un Código de Buenas Prácticas. El contrato acaba de licitarse por un importe de 168.000 euros.

De cada 100 kilos o litros que se compraron en España en 2024 unos 3,7 terminaron en la basura, según los datos del Ministerio de Agricultura: desde la lechuga que pasa días en la nevera hasta que termina estropeada, a los envases caducados que los supermercados acaban tirando al contenedor o las sobras que dejan los clientes en los restaurantes.

Aunque hay estudios a nivel estatal sobre el desperdicio alimentario, en Galicia no se ha cuantificado todavía. Por eso, el primer paso será ponerle cifras en un estudio que debe estar terminado ya este año. Se hará una estimación de las pérdidas, de su tipología y origen y de la gestión a la que se someten estos restos. Además se harán proyecciones de futuro. Se someterá a examen al sector productor (mar y campo), a la distribución y venta alimentaria (lonjas y mercados), a la industria transformadora, los supermercados, la hostelería y restauración y, por supuesto, el consumo familiar.

Con estos datos se elaborará un plan para reducir los desechos alimentarios. Este plan fijará objetivos específicos de reducción y reciclaje de estos restos —el Plan de Residuos Municipales establecía ya un recorte del 50% en el horizonte de 2030—.

Además se evaluará la necesidad de crear o mejorar las instalaciones existentes para mejorar el aprovechamiento y gestión de estos excedentes alimentarios y se pondrán sobre la mesa las inversiones necesarias.

En los pliegos de contratación la Xunta plantea ya alguna de las medidas que se podrían adoptar. Así, propone «políticas de logística inversa» que consistirían en que tiendas y proveedores se coordinen para recoger y gestionar los excedentes, dándoles una salida (reciclaje/valorización) antes de que se conviertan en basura. Se establecerán acuerdos voluntarios con gobiernos locales o entidades sociales para la donación de alimentos, se buscará racionalizar el envasado y promover las ventas a granel para evitar la compra excesiva de comida. En el caso de las sobras de los restaurantes, además de ofrecer táperes de comida a los clientes, la Xunta propone un sistema de autocompostaje.

El noroeste de España, donde más aumentan los desechos alimentarios en los hogares

En España se tiraron a la basura 1.125 millones de kilos de comida en 2024. Si una persona come de promedio al año 690 kilos, esto significa que los alimentos desechados podrían alimentar a 1,6 millones de personas, el equivalente a la región de Murcia, por ejemplo. Cada persona desechó 24 kilos de alimentos, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. En todo caso, desde 2020 se ha logrado reducir el desperdicio alimentario en España un 20%. Y es en los hogares donde se tira más comida: 1.097 millones de kilos o litros en 2024. Y, aunque no hay datos desagregados por comunidades, el ministerio sí ofrece cifras por zonas geográficas y el noroeste de España, donde se encuadra Galicia, es el área donde más han crecido los despojos alimentarios: un 0,7% más que en 2023. Casi el 11% de todo el desperdicio alimentario de los hogares es concentra en la zona noroeste de la península, lo que se traduce en 119 millones de kilos de comida tirados a la basura solo en los hogares. El grueso se trata de productos sin utilizar —91,6 millones en esta zona Noroeste—, sobre todo frutas, verduras y hortalizas, lácteos, pan fresco, carne... Se hace un mejor aprovechamiento de la comida cocinada o elaborada. Solo se tiran 27,7 millones de kilos al año en esta zona noroeste. La mayoría son ensaladas, legumbres o platos de carne. De los informes del Ministerio de Agricultura se deduce además que uno de los problemas de los desperdicios es que los envasados no se suelen adaptar a personas que viven solas. De hecho, los hogares que más comida desperdician son los formados por adultos que viven solos o personas mayores.