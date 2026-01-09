Galicia se prepara para una ofensiva de lluvias: la Aemet anticipa una semana de frentes atlánticos

Galicia vuelve a colocarse en el centro del mapa meteorológico. La comunidad encadenará a partir del lunes la llegada de varios frentes atlánticos que descargarán lluvias abundantes, en un episodio que podría prolongarse durante buena parte de la segunda quincena de enero, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Este aviso de varios frentes llega en una jornada de alertas por fuertes lluvias, oleaje e incluso nieve en Galicia.

Las rachas máximas durante la mañana de este viernes se registraron en Muras (Lugo), con 117 kilómetros por hora; Viveiro, con 114 km/h y Cedeira, con 110,6, según el boletín de valores extremos de MeteoGalicia. En cuanto a las temperaturas, el interior se heló, con mínimas que llegaron a -2,3 grados en A Veiga y Manzaneda, en Ourense.

La semana del 12 al 18 de enero estará marcada por el desfile continuo de borrascas procedentes del Atlántico. Un carrusel húmedo que, según Aemet, dejará “acumulados significativos en Galicia” y un ambiente invernal, aunque sin el frío extremo habitual de estas fechas. El oeste peninsular será el más castigado, mientras que el Mediterráneo quedará al margen, con lluvias más tímidas y dispersas.

‘Goretti’ trae un temporal de lluvia, olas de 6 metros y viento / Iago López

Los vientos, cargados de humedad y con un carácter templado, suavizarán el ambiente. La nieve quedará relegada a las montañas, sin grandes desplomes térmicos: las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal en la mayor parte de la península y Baleares, un patrón que se ha vuelto inquietantemente frecuente en los últimos inviernos.

La tendencia, lejos de remitir, podría intensificarse. Para la semana del 19 al 26 de enero, los modelos vuelven a dibujar un escenario dominado por borrascas atlánticas, con lluvias generalizadas —de nuevo más generosas en el oeste— y un termómetro que seguiría instalado en valores superiores a los habituales. Aemet, no obstante, introduce cautela: a estos plazos, la incertidumbre crece y el pronóstico podría virar en próximas actualizaciones.

Más allá, el horizonte se vuelve borroso. Entre el 25 de enero y el 1 de febrero, no hay una señal clara sobre el comportamiento de las precipitaciones. Las temperaturas, eso sí, podrían mantenerse en torno a lo normal o ligeramente por encima, aunque la agencia insiste en que la fiabilidad del pronóstico es todavía muy baja.