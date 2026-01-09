'Goretti' impacta en Galicia con un temporal de lluvia y fuerte oleaje

La borrasca Goretti marcará el tiempo este viernes 9 de enero en A Coruña y toda Galicia. Dejará cielos nublados y lluvias en las cuatro provincias gallegas, con olas de hasta 6 metros en el litoral --donde sigue activada la alerta naranja-- y no se descartan rachas fuertes de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que el frente atlántico asociado a la borrasca Goretti --que se encuentra situada entre el Paso de Calais y Países Bajos-- dejará cielos cubiertos y precipitaciones, con tormentas en el Cantábrico.

Con esta configuración de la situación atmosférica, hoy en Galicia será un día de cielos nubosos con brumas y nieblas dispersas en zonas altas en las primeras horas del día y se esperan lluvias persistentes a primera hora en áreas de interior. La cota de nieve se sitúa entre los 1.000 y los 1.200 metros.

Las temperaturas mínimas en Galicia registrarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas irán a la baja con heladas débiles en zonas montañosas.

El viento soplará flojo en las comarcas del interior y de moderado a fuerte en el litoral gallego. La alerta naranja se mantendrá durante la jornada de este viernes en casi toda la costa de la provincia de A Coruña. Mañana el aviso por olas y fenómenos costeros bajará a nivel amarillo.

Meteogalicia prevé precipitaciones en A Coruña repartidas a lo largo de todo el día, con alternancia de nubes, claros y chubascos durante la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, sin apenas oscilación térmica, curiosamente con previsión de 12 grados tanto de mínima como de máxima.

El tiempo en A Coruña este fin de semana

El pronóstico de Meteogalicia prevé lluvias en A Coruña durante la mañana de este sábado 10 de enero pero, si se cumplen los pronósticos, por la tarde ya dejará de llover. Los termómetros de moverán entre los 10 grados de mínima y los 15 de máxima.

Y para el domingo día 11 Meteogalicia prevé una jornada sin precipitaciones, solo con algunas nubes y con temperaturas que marcarán 11 grados de mínima y 17 de máxima. Más información.