El PP lleva a Fiscalía y juzgado supuestos acosos laborales en el Concello de Melón

El portavoz del PP en el Concello ourensano de Melón, Alberto Pardellas, ha presentado sendos escritos ante Fiscalía y Juzgado de Instancia de Ribadavia para que se investiguen supuestos casos de acoso laboral contra tres trabajadoras de ese ayuntamiento, que preside el alcalde socialista Emilio Luis Díaz , pues a la vista de los datos aportados «hay indicios de que podrían ser constitutivos de ilícito penal y/o infracción administrativa grave, en relación con la organización, gestión y funcionamiento del personal del Ayuntamiento de Melón», advierte. El escrito que entró el 23 de diciembre de 2025 en el Juzgado de Instancia de Ribadavia ya ha obtenido respuesta «y una vez rematadas las fiestas navideñas, la jueza nos ha citado a declarar a mí y a las tres trabajadoras, que menciono como víctimas de supuesto acoso por parte del alcalde, pero que podrían ser más el próximo día 12 de enero en el juzgado», indicaba ayer el portavoz del grupo municipal .

Advierte además que estas empleadas habrían sufrido como consecuencia de la situación que viven supuestamente en el trabajo bajas laborales, alguna de larga duración.

Según consta en los escritos presentados «desde hace meses el PP en el Ayuntamiento de Melón viene recibiendo información reiterada y coincidente, procedente de diversas fuentes, según la cual varias empleadas municipales estarían sufriendo presuntas situaciones de acoso laboral, abuso de autoridad e irregularidades en la asignación de funciones, situaciones que habrían provocado bajas laborales prolongadas e incluso solicitudes de excedencia , por resultar imposible a continuidad en el puesto de trabajo». Añade en los escritos presentados en Fiscalía y en sede judicial que, «como consecuencia de lo anterior, este compareciente, en su condición de concejal, solicitó en múltiples ocasiones información por escrito y en sesiones plenarias sobre la organización del personal municipal y las circunstancias descritas, recibiendo, en las pocas ocasiones en las que hubo respuesta, contestaciones vagas, evasivas o incompletas». Y advierte que hizo varias peticiones al alcalde que resultaron hasta la fecha «infructuosas».

En la tarde de ayer, fue imposible contactar telefónicamente con el alcalde de Melón para pulsar su opinión sobre estos escritos.