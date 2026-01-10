Condenado un policía en Vigo por golpear con la porra a una mujer embarazada

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado la condena impuesta por el Juzgado de Instrucción 7 a un policía nacional por propinar dos golpes con la porra en una pierna a una mujer embarazada de 37 semanas en un parque de la calle Portela. El agente fue sentenciado a 300 euros de multa por delito leve de lesiones y a una indemnización de 105 euros por las heridas causadas, para lo que se establece la responsabilidad civil subsidaria del Estado.

Ocurrió el 4 de julio de 2024 cuando, tras la alerta sobre unas personas que causaban molestias, tres policías nacionales fueron al parque, donde había un matrimonio y un amigo sentados en un banco. Los efectivos requirieron a uno de los dos hombres que se identificase, produciéndose una discusión: el varón lo veía injustificado ya que ellos estaban tranquilamente sentados y quienes causaban molestias eran otras personas. La sentencia relata que hubo «tensión» y la escena fue grabada por la esposa del hombre con su móvil.

El policía apeló su condena, alegando que, tras llegar al parque en apoyo, la mujer estaba a escasos centímetros de sus compañeros con sus armas a su alcance «con el peligro que ello supone », que usó la defensa reglamentaria después de que ésta hiciese caso omiso a las indicaciones verbales que le dio y que, pese a estar visiblemente embarazada, no se percató hasta que ella se lo dijo. La Audiencia rechaza sus argumentos.