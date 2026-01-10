Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Justicia anula el plan del Sergas para retener médicos

Ofrecía contratos de tres años a facultativos hospitalarios que acaban de terminar el MIR

RAC

REDACCIÓN

Santiago

Un juzgado de Santiago ha anulado el programa de transición generacional de 2023 del Sergas para los facultativos hospitalarios al considerar que «vulnera los principios de igualdad y mérito». El objetivo del programa era retener en Galicia, con contratos de tres años para especialistas de hospital, a aquellos médicos que terminaban el MIR. Con esto, argumentaban los sindicatos cuando se implantó, se saltan los criterios de las listas de contratación habituales al dejar fuera a médicos con experiencia.

En la sentencia, el juez les da la razón, y asegura que el programa «vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública», ya que los contratos ofertados «excluyen a todo el personal facultativo que no reúna la condición de terminar el MIR en el 2023 y se aparta del sistema convencional» de los llamamientos».

