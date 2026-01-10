La Justicia anula el plan del Sergas para retener médicos
Ofrecía contratos de tres años a facultativos hospitalarios que acaban de terminar el MIR
REDACCIÓN
Un juzgado de Santiago ha anulado el programa de transición generacional de 2023 del Sergas para los facultativos hospitalarios al considerar que «vulnera los principios de igualdad y mérito». El objetivo del programa era retener en Galicia, con contratos de tres años para especialistas de hospital, a aquellos médicos que terminaban el MIR. Con esto, argumentaban los sindicatos cuando se implantó, se saltan los criterios de las listas de contratación habituales al dejar fuera a médicos con experiencia.
En la sentencia, el juez les da la razón, y asegura que el programa «vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública», ya que los contratos ofertados «excluyen a todo el personal facultativo que no reúna la condición de terminar el MIR en el 2023 y se aparta del sistema convencional» de los llamamientos».
- ¿Cuánto cobra Alfonso Rueda en la Xunta de Galicia y cuánto ganan el resto de presidentes autonómicos?
- Galicia se prepara para una ofensiva de lluvias: la Aemet anticipa una semana de frentes atlánticos
- El tardeo golpea las carreteras en Galicia: estas son las cifras
- Nazareth Cendán sustituirá a Ethel Vázquez como diputada en el Parlamento de Galicia
- 'Goretti' impacta en Galicia con un temporal de lluvia y fuerte oleaje
- Interior da un plazo «razonable» sin multas por no llevar la baliza V16
- «Un episodio aislado» visibiliza la debilidad del neofascismo en Galicia
- Renfe lanza este jueves su campaña 'Superprecio' con la venta de billetes en AVE desde 15 euros y en Avlo, desde 7