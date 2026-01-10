Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
Se desconocen las causas de la muerte, pero parece que pudo deberse a algún problema de salud o cardíaco
Gonzalo Martínez
Un ciclista acaba de fallecer en Cangas después de sufrir un percance en la carretera EP-1002, entre A Madalena y Herbello. Al parecer el hombre pudo sufrir algún tipo de problema salud y se fue al suelo cuando circulaba en dirección Cangas. En estos momentos están en la zona personal médico y sanitario del centro de salud de Cangas, Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil, ambulancia del 061, Policía Local y Guardia Civil de Tráfico, que han intentado reanimar al ciclista. Se llegó incluso a solicitar la movilización del helicóptero, pero finalmente se abortó porque hace escasos minutos los médicos certificaban el fallecimiento del hombre.
El suceso ocurrió a la altura del núcleo de Herbello, en la parroquia de Aldán, y según algunos vecinos el fallecido era un ciclista habitual, que pasaba con frecuencia por este lugar. De momento se desconocen las causas del fallecimiento, pero parece que pudo deberse a un problema cardíaco o traumatismo. Un conductor que circulaba por esta carretera se encontró con el ciclista ya en el suelo y se detuvo de inmediato para auxiliarlo. Una maniobra a la que también se sumó a continuación un motorista, mientras los vecinos del lugar comenzaban a llamar al 112.
En estos momentos este tramo de la calzada permanece cortada al tráfico debido a la presencia de todos los servicios de emergencia y se desvía a los conductores por otros itinerarios.
