La tractorada corta la autovía A-52 a la altura de Trasmiras, en Ourense

Las movilizaciones protagonizadas por los agricultores en protesta por el pacto de Mercosur se centran en la mañana de este sábado en una de las principales vía de comunicación por carretera de Galicia: la autovía A-52.

De acuerdo a datos facilitados por la Guardia Civil de Ourense, a las 6.15 horas de este sábado los tractores han cortado la autovía en ambos sentidos en el punto kilométrico 188.200, en el término municipal de Trasmiras.

Durante la protesta, los participantes están quemando rulos de paja y neumáticos, tal y como ha relatado la Guardia Civil. En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de los agricultores ourensanos, Óscar Joga, ha calificado de "auténtica ruina para el agro español" el acuerdo entre la UE y Mercosur, y ha advertido de que "quieren vaciar España y la van a vaciar".

"Estamos hoy aquí para que se nos escuche, porque estamos hartos de que las administraciones se pasen la pelota del tejado de unas a otras, porque cuando vamos a hablar con unos dicen que son competencias de los otros...", ha relatado Joga.

"Necesitamos que eliminen parte de la burocracia y que se nos atiendan las peticiones cuando las remitimos, no que nos deriven de una administración a otra porque parecemos pollos sin cabeza de un lado para otro", ha concluido el portavoz y agricultor de Xinzo de Limia.

Cabe recordar que desde hace dos semanas agricultores y ganaderos de la provincia han realizado diferentes tractoradas y movilizaciones, e incluso llegaron a bloquear el acceso a la Subdelegación del Gobierno.