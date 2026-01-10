La Xunta convocará 1.601 plazas en las oposiciones de Educación de este 2026

La Xunta convocará este año 1.601 plazas en las oposiciones de educación. Así lo anunció ayer el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que detalló que, de ellas, 1.388 serán plazas para ingreso libre en los diferentes cuerpos y especialidades que se convoquen, esto es, casi el 87%. Las 213 restantes, por su parte, serán para promoción interna —para pasar de maestro a profesor de educación secundaria, por ejemplo —.

El número de especialidades que se convocarán y las plazas en cada una de ellas se concretarán en las próximas semanas para llevarlas a la mesa sectorial con las organizaciones sindicales.

«Con esta oferta de empleo público, la Consellería agota, un año más, la tasa de reposición del 120% establecida a nivel estatal, por lo que continuamos apostando por la estabilidad docente», celebró el titular de la cartera gallega de Educación, que avanzó que las pruebas se realizarán en verano.

Del mismo modo, destacó que Galicia es la comunidad con menor porcentaje de interinos estructurales en educación de toda España y que gracias a estas oposiciones volverán a mejorar las ratios en las aulas, «que ya se sitúan actualmente entre las mejores de España». Con esta convocatoria, las plazas convocadas por el Gobierno autonómico desde 2009 para renovar el cuadro de personal docente de la comunidad suman 21.698.