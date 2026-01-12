¿Con qué frecuencia vamos los gallegos al médico de familia? El 40% lo visita más de cinco veces al año

Los servicios de Urgencias advierten que están al borde del colapso pero el problema nace en el cuello de botella que existe en Atención Primaria, donde al déficit de médicos de familia se suma una demanda creciente de atención sanitaria por parte de la población. Más del 80% de los adultos gallegos (de más de 15 años) acudieron alguna vez al médico de familia en el último año. Pero entre ellos hay quien frecuenta con asiduidad el centro de salud. En concreto, cuatro de cada diez fueron más de cinco veces a la consulta de su facultativo de cabecera. El Ministerio de Sanidade cataloga incluso a los «hiperfrecuentadores» que son los que visitan a su doctor en más de doce ocasiones al año, o lo que es lo mismo al menos una vez cada mes: son el 10% de la población adulta de la comunidad.

El envejecimiento poblacional y el aumento de enfermos crónicos explican que cada vez los gallegos pasen más tiempo en el médico. Galicia es, de hecho, la segunda comunidad, tras Castilla-La Mancha, con un mayor porcentaje de población adulta que acudió al menos una vez al médico en el último año. Solo un privilegiado 18,2% no pisó el ambulatorio para ver a su doctor.

Frecuentación

Un estudio del Ministerio de Sanidad desglosa la frecuentación a los servicios de Primaria por tramos de población, aunque excluye del análisis a Madrid y Asturias, que no remitieron datos. La mayoría de gallegos (un 28,4%) fue a su facultativo entre 6 y 12 ocasiones al año, el 24,5% fue de 3 a 5 veces, el 18,6% acudió solo una o dos, y el 10,2% superó las 12 visitas.

Aunque Galicia es la segunda comunidad con mayor porcentaje de población que acude al médico de cabecera, no es la que tiene más hiperfrecuentadores (ocupa el octavo puesto). A la cabeza está Castilla-La Mancha, donde casi uno de cada cuatro ciudadanos se pasa por el médico más de doce veces al año.

Enfermería

En su análisis el Ministerio de Sanidad llama la atención sobre el hecho de que en Galicia las visitas a enfermería en Primaria «son especialmente bajas».

Así, mientras la comunidad se sitúa a la cabeza en cuanto al porcentaje de adultos que acuden alguna vez al año a ver a su médico de familia, pasa a la cola en visitas a enfermería.

Solo el 40% de los gallegos ha tenido consulta con un profesional de enfermería en su centro de salud en el último año. Y entre ellos, la frecuentación es poca: el 23,4% solo fue una o dos veces.

La Consellería de Sanidade apuesta precisamente por incrementar el rol de la enfermería en los centros de salud para así descargar de trabajo a los médicos pero, de momento, son los facultativos los que absorben casi todas las consultas.

Si se analizan variables sociodemográficas en el ámbito nacional, el informe del ministerio concluye que las mujeres van más al médico que los hombres (81,2% frente al 71,6%). Y a medida que avanza la edad aumentan las visitas al médico de familia. Un tercio de los mayores de 90 años acude a su doctor al menos una vez al mes. Y a mayor renta, menos frecuentación al centro de salud. Resulta llamativo también que es en los concellos de menos de 10.000 habitantes donde más se acude al facultativo de Primaria y donde hay más hiperfrecuentadores (15%).