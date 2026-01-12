El BNG denuncia que la propuesta de financiación discrimina a la comunidad

El BNG rechazará cualquier propuesta de financiación autonómica que no acabe con la «discriminación histórica» que sufre Galicia. Así lo aseguró ayer la portavoz nacional, Ana Pontón, durante el homenaje a Castelao celebrado ayer en Rianxo, desde donde volvió a reclamar un concierto económico para la comunidad que le permita recaudar y gestionar el 100% de sus recursos y tener una hacienda propia con capacidad fiscal. «La propuesta del BNG es clara: darle a Galicia la llave de su dinero», aseveró la nacionalista.

Sobre la propuesta presentada la semana pasada por el Gobierno central, la consideró un «refrito» del sistema actual, que «lejos de reducirla, aumenta la discriminación a Galicia», a pesar de que «no es Galicia quien vive del Estado, sino el Estado quien hace caja en Galicia». Concretamente, la líder del Bloque aseguró que entre 2009 y 2021 la comunidad acumuló un déficit de 14.000 millones de euros con este sistema, y que con la nueva propuesta solo recibiría el 2,8% de un incremento global de 21.000 millones de euros, frente a porcentajes más elevadas de otras autonomías. .

También habló ayer sobre esta cuestión el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que en una entrevista concedida a la Cadena Ser aseguró que el modelo de financiación está «abierto» a mejoras y propuestas. Así, se mostró convencido de que Galicia saldrá beneficiada, destacando que recibiría una cuantía cuatro veces superior a la actual: «Percibiría 587 millones de euros más anuales, una cifra nada desdeñable». Del mismo modo, insistió en que es un sistema «más solidario» y con parámetros «más ajustados a la realidad», y que los fondos están planteados «como si Galicia tuviera 200.000 habitantes más» que en el padrón.