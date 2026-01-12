La costa de A Coruña y Pontevedra, en alerta naranja por temporal

Esta semana empieza pasada por agua, con la llegada de un nuevo frente que se moverá muy lentamente sobre Galicia y dejará precipitaciones persistentes, más fuertes en la vertiente atlántica. Lo peor, de hecho, se lo llevará el litoral de A Coruña y Pontevedra, donde la Xunta ha activado la alerta naranja por temporal costero con el fin de «garantizar la seguridad de los bienes y personas». De ello ya han sido informados los municipios de las provincias afectadas, diputaciones y otros servicios provinciales, así como Protección Civil y los clubs náuticos, entre otros.

Del mismo modo, la costa del cantábrico estará en alerta amarilla, igual que gran parte de la comunidad (excepto la zona central), en su caso por ráfagas de viento superiores a los 70 km/h y acumulaciones de lluvia superiores a los 40 litros por metro cuadrado.

El tiempo en A Coruña esta semana

Hoy lunes en A Coruña se esperan lluvias a cualquier hora del día y las temperaturas se mantendrán en valores suaves, sin apenas oscilación térmica a lo largo de la jornada. Los termómetros se moverán entre los 12 grados de mínima y los 14 de máxima.

Mañana martes, día 13, la situación atmosférica será menos adversa, pero se mantendrán los avisos en la mayoría de los territorios en la primera mitad de la jornada. Meteogalicia no descarta la apertura de algunos claros en A Coruña a lo largo del día, y los termómetros seguirán en valores suaves, aunque las mínimas bajarán hasta los 10 grados.

El miércoles día 14 Meteogalicia prevé chubascos en A Coruña durante la primera mitad del día pero por la tarde se espera que se interrumpan las precipitaciones. Los termómetros bajan para marcar 9 grados de mínima y 13 de máxima.

Y a partir del jueves, más de lo mismo: alta probabilidad de lluvias en A Coruña todos los días hasta el domingo 18, como mínimo. Galicia estará bajo el dominio de las bajas presiones, con circulación de viento del noroeste, alta concurrencia de precipitaciones y bajada de temperaturas. En resumen, los coruñeses tienen por delante una semana completa de tiempo invernal, como corresponde a las fechas del calendario que atravesamos. Más información.