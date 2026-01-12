El final de una bonita historia: la joven que buscaba a una pareja de ancianos de Santiago localiza a su hija

"Ha sido una conversación preciosa. Me ha contado la vida de sus padres. Todo lo que yo intuía cuando les observaba -amor, delicadeza, cuidado y respeto- era cierto. Me ha dicho que llevaban juntos toda la vida y que siempre se cuidaron. Está muy agradecida. Nos conoceremos cuando vaya esta primavera a Santiago a darle las fotos".

Carmen Martín describe con una felicidad contagiosa el momento que tanto llevaba esperando: su charla con Mercedes, la hija del matrimonio compostelano al que fotografió en 2017, durante su etapa de estudiante en la USC, por la ternura que transmitía la pareja. Desde entonces, esta joven salmantina fantaseaba con encontrar a sus familiares para regalarles las imágenes. Para ella, era una forma de honrar el recuerdo de sus abuelos. Ahora que lo ha conseguido vendrá a Compostela para conocer personalmente a Mercedes y entregarle las fotos.

Esta es la historia de cómo Carmen logró hacer realidad un anhelo que surgió del recuerdo de quienes nos precedieron.

"Buscando a los ancianos": un e-mail pidiendo ayuda

La tarde del pasado jueves llegó a EL CORREO GALLEGO --periódico de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA OPINIÓN A CORUÑA-- un e-mail con un encabezado difícil de ignorar: "Buscando a los ancianos". El correo contenía un texto entrañable, en el que Carmen describía cómo el afecto que infundía una pareja de ancianos la había llevado a fotografiarles en el otoño de 2017, cuando cursaba una beca SICUE en la Facultad de Medicina. Por aquel entonces, iba cada tarde a estudiar a la 'Conchi' y en el trayecto solía cruzarse con ellos al final de la avenida Rosalía de Castro. El cariño con el que se trataban le parecía tan conmovedor que acabó retratándoles porque "quería conservar ese recuerdo".

En su correo, la joven pedía ayuda para conseguir algo que le parecía casi imposible -dar con ellos o con su familia- y explicaba los motivos que la llevaron a emprender esta singular búsqueda: "Siempre he querido mucho a mis abuelos y los echo de menos; por eso, aunque no conozco a esta pareja, siempre he pensado que si fuera ellos o alguno de sus familiares me encantaría que alguien me regalara esas fotos. A veces un pequeño gesto puede alegrar la vida de alguien y estas imágenes son, para mí, un recuerdo lleno de cariño que me gustaría compartir con ellos".

Cinco meses después de hacer una primera foto, poco antes de dejar Santiago para seguir estudiando Medicina en Badajoz, Carmen volvió a fotografiar a la pareja en el mismo escenario, ante un paso de cebra frente a la ya desaparecida librería Fonseca. Sus atuendos reflejaban el cambio de estación, pero sus poses eran idénticas.

La pareja que busca Carmen en la fotografía que hizo en mayo de 2018. / Carmen Martín

La respuesta: "Nos habéis alegrado la Navidad"

Un día después de que este diario publicase las fotos de Carmen, recibimos otro correo. Era de Mercedes. Su hija le había enviado el artículo. Su respuesta rezaba así: "Ponernos en contacto, por favor, con Carmen Martín. Yo soy la hija de la pareja, me llamo Mercedes. Me encantaría ponerme en contacto con ella y poder recibir esas fotos. ¡Muchísimas gracias! Nos habéis alegrado la Navidad".

Cuando enviamos la respuesta a Carmen, no podía creerlo. "Estoy temblando de emoción", confesó. Esa misma noche las dos hablaron por teléfono. Se conocerán la próxima primavera en Compostela, cuando Carmen termine su cuarto Camino de Santiago, que hará sola desde Gijón, y entregue a Mercedes el recuerdo que tanto significa para ambas.