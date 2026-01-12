Ganaderos y agricultores se manifiestan en A Coruña contra el acuerdo de la UE y Mercosur

Más de un centenar de ganaderos y agricultores gallegos se han manifestado este lunes en A Coruña, con cencerros y pancartas de "alimentos saludables, comercio justo ya", para protestar contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur al entender que este pacto comercial resulta perjudicial para el sector agroganadero español.

Decenas de afectados respondieron a la llamada del Sindicato Labrego Galego (SLG), que convocó una protesta delante de la Delegación del Gobierno en Galicia. También hay una manifestación en Lugo.

El SLG recuerda que "la Unión Europea y los países del Mercosur están a punto de firmar un acuerdo que vende la soberanía alimentaria de Europa y América Latina y que se pretende cerrar ignorando el rechazo mayoritario de la sociedad y del sector agrario".

Denuncia que este acuerdo "beneficia los intereses de las grandes multinacionales y del agronegocio, mientras amenaza la viabilidad de la agricultura familiar y campesina a ambos lados del Atlántico".

Los manifestantes insistieron en que este pacto "pone en riesgo el acceso a alimentos saludables y precios justos".

El presidente de la asociación de Ganaderos Elas Eles, Adrián Riádigos, ha explicado a EFE que "uno de los principales inconvenientes es que es una competencia desleal que va a producir cierre de explotaciones".

Además, alerta de que "el consumidor está siendo engañado", pues mientras "el producto gallego es de alta calidad, nos están metiendo por la puerta de atrás un alimento hormonado en varios países de Latinoamérica con productos prohibidos en Europa desde hace una década".