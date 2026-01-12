Hereu ensalza a Navantia en Ferrol: “Es el ejemplo de la reindustrialización”

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aterrizó este lunes en Ferrol con un mensaje de apoyo a una comarca acostumbrada a pelear cada contrato: Navantia es el buque insignia de la reindustrialización española. No solo un motor económico, dijo, sino un “pilar fundamental” para la "autonomía estratégica" y la seguridad del país.

“Venir a Ferrol es ver el mejor ejemplo de lo que significa la reindustrialización”, proclamó ante los trabajadores del astillero, reivindicando un cambio de ciclo tras décadas de pérdida de músculo industrial.

Hereu insistió en que el Gobierno quiere reforzar la base tecnológica de defensa, uniendo la política industrial con la capacidad militar de España y Europa. Una línea que, en Ferrol, suena a continuidad de lo que ya se vive: barcos, innovación y contratos que marcan el pulso económico de la ría.

Acompañado por el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, y por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, el ministro recordó que el Ejecutivo ha aprobado en los últimos meses cinco Planes Especiales de Modernización por valor de 2.292 millones de euros. Una inyección destinada a empujar el salto hacia el llamado astillero 4.0: más digitalización, más eficiencia y más innovación.

“Estamos en un momento no de repliegue, sino de claro despliegue de política industrial”, resumió.

Nuevo dique cubierto

Preguntado por la eterna reivindicación de los trabajadores —el nuevo dique cubierto— Hereu se mostró receptivo, aunque prudente. No hubo fechas ni compromisos cerrados, pero sí un mensaje: si Navantia crece, las instalaciones tendrán que crecer con ella.

“Las infraestructuras que se precisen para este crecimiento serán abordadas”, aseguró, subrayando que la carga de trabajo actual garantiza empleo de calidad “para los próximos años”. También apeló a un “diálogo perfecto” con los sindicatos para afrontar el reto de generar empleo con mayor cualificación técnica.

El ministro se mostró confiado en la capacidad de la industria naval española para captar nuevos contratos internacionales. Según él, el buen momento económico del país permite encarar con garantías los retos estratégicos de 2026 y los años siguientes.

Antes de marcharse, dejó un último mensaje: España cumplirá todos sus compromisos internacionales y convertirá los pedidos de defensa en una oportunidad para reforzar el tejido industrial y tecnológico nacional.

Altri

Sobre la planta que la multinacional Altri proyecta en Palas de Rei, Hereu defendió que el Ejecutivo mantiene una postura de "máxima rigurosidad técnica", vinculando la viabilidad de la inversión al cumplimiento "estricto" de las condiciones legales y ambientales.

"Nosotros tramitamos cualquier proyecto industrial que se presenta; si cumple las condiciones se puede desarrollar y si no las cumple, evidentemente no", reafirmó el ministro durante una visita institucional a las instalaciones de Navantia en Ferrol, ante las preguntas de los medios de comunicación sobre las perspectivas de este proyecto para 2026, informa Europa Press.

El titular de Industria ha reconocido que la iniciativa de la pastera portuguesa genera un "gran debate" en el territorio gallego. Ante esta situación, Hereu ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y neutralidad institucional, subrayando que el Ministerio actúa como un gestor "escrupuloso" de los procedimientos administrativos.

"Es un proyecto que, si cumple condiciones, lo vamos tramitando", reitero Hereu, quien fue tajante al señalar la alternativa: "Si no cumple los requisitos, no lo podemos tramitar".