Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bonificaciones para propietarios que mantenga el precio del alquilerUnión en el área metropolitana para la continuidad de LosánNueva jornada de huelga del transporte interurbanoEl Deportivo firma a RikiSorteo: entradas para el Dépor-Atl.Madrid
instagramlinkedin

El temporal azota Galicia con rachas de casi 140 kilómetros por hora

Galicia seguirá este martes en alerta por lluvias, viento, mar de fondo y oleaje

Oleaje este lunes en la costa gallega.

Oleaje este lunes en la costa gallega. / Gustavo Santos

R. Prieto

A Coruña

Galicia arranca la semana con el mapa meteorológico teñido de alertas por lluvia, viento y oleaje. Desde primera hora de este lunes, el vendaval sacudió con fuerza la comunidad, dejando rachas de casi 140 kilómetros por hora.

El temporal continuará al menos hasta el miércoles, según las previsiones de MeteoGalicia. A la alerta amarilla por lluvia y viento y a la naranja por oleaje y mar de fondo decretadas el lunes le seguirán nuevos avisos por intensas precipitaciones (en la provincia de Pontevedra y en la montaña, noroeste y sur de Ourense), por viento en todo el mapa gallego —con la excepción del noroeste de la provincia de A Coruña—, por mar de viento (salvo en A Mariña) y por oleaje en el litoral de A Costa da Morte y Rías Baixas.

Durante la jornada del lunes se alcanzaron los 138 km/h en la localidad coruñesa de Vimianzo. Rachas superiores a los 100 kilómetros por hora también se registraron en Muras (123,5), Viveiro (122,9), Cedeira (118,6), Burela (113,2) o Abadín (104,5), según el balance de valores extremos del servicio meteorológico gallego.

Además del aviso por viento en casi toda Galicia, la montaña, el noroeste y el sur de Ourense, la provincia de Pontevedra y el oeste y suroeste de A Coruña estuvieron también bajo alerta amarilla por lluvias.

El paso de un frente activo dejó lluvias persistentes, más fuertes al oeste, donde se registraron acumulaciones importantes. Por la noche, las precipitaciones se extendieron a toda la comunidad.

Galicia continuará el martes bajo el control de bajas presiones, con inestabilidad atmosférica. Por la mañana, el frente muy activo del lunes dejará la comunidad con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes a media mañana. La cota de nieve descenderá hasta los 1.200 metros. El miércoles, la alerta se limitará al mar: nivel amarillo por oleaje en A Costa da Morte y en el litoral de Pontevedra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents