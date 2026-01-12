El temporal azota Galicia con rachas de casi 140 kilómetros por hora

Galicia arranca la semana con el mapa meteorológico teñido de alertas por lluvia, viento y oleaje. Desde primera hora de este lunes, el vendaval sacudió con fuerza la comunidad, dejando rachas de casi 140 kilómetros por hora.

El temporal continuará al menos hasta el miércoles, según las previsiones de MeteoGalicia. A la alerta amarilla por lluvia y viento y a la naranja por oleaje y mar de fondo decretadas el lunes le seguirán nuevos avisos por intensas precipitaciones (en la provincia de Pontevedra y en la montaña, noroeste y sur de Ourense), por viento en todo el mapa gallego —con la excepción del noroeste de la provincia de A Coruña—, por mar de viento (salvo en A Mariña) y por oleaje en el litoral de A Costa da Morte y Rías Baixas.

Durante la jornada del lunes se alcanzaron los 138 km/h en la localidad coruñesa de Vimianzo. Rachas superiores a los 100 kilómetros por hora también se registraron en Muras (123,5), Viveiro (122,9), Cedeira (118,6), Burela (113,2) o Abadín (104,5), según el balance de valores extremos del servicio meteorológico gallego.

Además del aviso por viento en casi toda Galicia, la montaña, el noroeste y el sur de Ourense, la provincia de Pontevedra y el oeste y suroeste de A Coruña estuvieron también bajo alerta amarilla por lluvias.

El paso de un frente activo dejó lluvias persistentes, más fuertes al oeste, donde se registraron acumulaciones importantes. Por la noche, las precipitaciones se extendieron a toda la comunidad.

Galicia continuará el martes bajo el control de bajas presiones, con inestabilidad atmosférica. Por la mañana, el frente muy activo del lunes dejará la comunidad con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes a media mañana. La cota de nieve descenderá hasta los 1.200 metros. El miércoles, la alerta se limitará al mar: nivel amarillo por oleaje en A Costa da Morte y en el litoral de Pontevedra.