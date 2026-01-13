La carga familiar del envejecimiento: el 40% de los hogares gallegos con dependientes no recibe ayudas para aliviar sus gastos

El envejecimiento poblacional acarrea un incremento de la dependencia. En Galicia hay 80.000 hogares que cuentan con al menos una persona dependiente. Y los cuidados de estos mayores acostumbran a suponer un gasto extra para el 66 por ciento de las familias. Sin embargo, la mayoría asume estos costes íntegramente pues el 40% no recibe ayuda externa de ningún tipo. El Observatorio Galego de Dinamización Demográfica, impulsado por la Xunta, advierte además que el porcentaje de hogares que deben sufragar en solitario estos gastos extra se ha incrementado desde 2011, por lo que «no se aprecia impacto de medidas de transferencia de recursos económicos ni asistenciales a los hogares que estén aliviando la carga económica que supone la dependencia».

Es una de las conclusiones que se extrae del último informe 'Longevidad y Envejecimiento Demográfico en Galicia', en el que participan investigadores de las tres universidades gallegas y del CSIC. Este observatorio no solo echa en falta más apoyos económicos sino que advierte también que «hay una importante demanda y carencia tanto en servicios asistenciales y de cuidados (particularmente especializados) y también de equipamiento».

La Ley de Dependencia se aprobó en 2006 y los avances han sido notables, pero también han aumentado las necesidades y las ayudas todavía no llegan a todos los que las precisan.

Tipo de hogar

Según la radiografía que aporta el Observatorio de Dinamización Demográfica, hay 80.000 hogares gallegos que cuidan de al menos un dependiente, pero unos 5.000 deben hacerse cargo de dos o más. Hay que tener en cuenta también que el 21% de los hogares están formados únicamente por personas mayores dependientes —no hay ningún familiar con ellos— y en ocho de cada diez casos son mujeres solas.

Dependiendo del grado de dependencia estos hogares deben asumir gastos extra relacionados con tratamientos, servicios o con apoyos técnicos en el hogar, donde a veces se tienen que hacer reformas para adaptarlos a los problemas de movilidad de estas personas dependientes. Afrontan estos costes el 66%, con los últimos datos disponibles correspondientes a 2023, y el 60% de las familias los costea íntegramente, frente al 56% del año 2011.

Un cuarto de la población dependiente tiene un grado 3, el más alto, que se define como «gran dependencia». Sobre las horas de cuidado que necesitan estos mayores el Observatorio de Dinamización Demográfica alerta que hay un desajuste entre el tiempo de atención que se les presta y las necesidades reales y advierten que además hubo «un empeoramiento» en este sentido.

Falta de apoyos

También ponen el foco en el déficit de apoyos para los dependientes. «Hay un alto porcentaje de población que necesita y carece de algunos servicios», señalan. Así, destacan los programas de respiro para los cuidadores, los de comida a domicilio, los cuidados sanitarios especializados o el acceso a grúas para mover a los dependientes. «Esto pone de manifiesto la importancia de poner una mayor atención en las necesidades de las personas con dependencia para darle la mejor respuesta posible para su cuidado y mejora de su calidad de vida», advierten Sandra López Pereiro, de la Universidade de Vigo, y las profesoras de la Universidade de A Coruña Antía Pérez-Caramés y Antía Domínguez, responsables del capítulo que aborda la dependencia.

La falta de autonomía no solo tiene un impacto sobre los mayores que la sufren sino también sobre sus cuidadores. Dos tercios de los dependientes son atendidos por una única persona, siendo mayoritaria la asistencia por parte de un familiar (en el 38% de los casos). «Los cuidados siguen siendo un trabajo que se realiza de forma prácticamente exclusiva en el seno de los hogares y por familiares de la persona dependiente», señala el estudio. Y el peso recae sobre las mujeres de forma mayoritaria. Y cuatro de cada diez ya superan los 50 años.

Pero además en los últimos años hubo un cambio importante. Y es que si antes eran mujeres que se dedicaban en exclusiva al hogar y al cuidado de esas personas dependientes, ahora hay ya un 43% que están ocupadas y, por lo tanto, deben compaginar trabajo y la atención a sus familiares mayores.