«Contratos» entre alumnos y centros limitarán las pantallas fuera del aula

El uso de pantallas es una cuestión que preocupa al personal docente, a expertos y también a las familias. Parecen ya quedar lejos los tiempos en los que los dispositivos digitales se alzaban como un elemento estratégico para la enseñanza dentro y fuera de las aulas. Conseguir que los centros sean entornos digitales «seguros y saludables» es ahora uno de los objetivos de la Xunta, que aprobó ayer un «pionero» Plan Integral de Bienestar Dixital.

Esta hoja de ruta quiere gestionar de «forma adecuada» la utilización de las tecnologías en el ámbito educativo. Para ello, explicó el presidente autonómico, Alfonso Rueda, se incluye un paquete de «medio centenar de medidas» para desarrollar antes de 2030, unas «más llamativas» que otras. En busca de una «corresponsabilidad», el Ejecutivo gallego quiere impulsar «contratos voluntarios» entre los centros educativos y su alumnado—siempre con el consentimiento de la familia— para regular de manera conjunta el uso de los dispositivos tecnológicos «fuera del horario escolar», a través de una serie «de obligaciones para el estudiante».

Para poder llevarlo a cabo, la Consellería de Educación facilitará a colegios e institutos el documento, así como las orientaciones específicas para hacerlo efectivo. Entre otras cuestiones, incluirá retos como la desconexión digital como método pedagógico. También hará un seguimiento a aquellos que decidan sumarse a esta iniciativa que aún no tiene fecha para ponerse en marcha.

Pero esta no es la única medida que la Xunta pone sobre la mesa dentro de este plan al que destinará 7,4 millones de euros. Educación introducirá, además, un programa de formación sobre alfabetización mediática para que los menores aprendan a «identificar, analizar y verificar» contenidos digitales, huyendo de los bulos o las fake news.

Dentro del ámbito familiar, el Ejecutivo autonómico prevé el desarrollo del programa Encontros coas familias, para formarlas en el uso de distintas herramientas. También se contempla, en palabras de Rueda, un programa afectivo-sexual integral, adaptado a las características evolutivas del alumnado y orientado al uso seguro y responsable del ámbito digital.

En lo que se refiere al profesorado, Educación quiere trabajar en la formación especializada para mejorar su desempeño y habilidades en los entornos digitales para prevenir situaciones de riesgo.