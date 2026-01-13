Empresas y clústeres podrán ofertar formación a su medida en microformatos

El mercado laboral es «muy cambiante» y precisa perfiles adaptados a ese contexto, lo que exige una formación previa. Por eso, «adaptar la formación laboral a las necesidades reales del tejido empresarial» impulsando una formación «breve, flexible e incluso a la carta», como explicaron ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Emprego, José González, es el objetivo del marco pionero de regulación de microcredenciales que la Xunta impulsará, convirtiendo a Galicia en la primera en hacerlo.

La iniciativa la desgranó ayer el mandatario autonómico tras la reunión semanal del Consello y arrancará con la publicación de un decreto que habilitará por primera vez en la comunidad un espacio oficial para certificar competencias profesionales de forma ágil. Por una parte, se busca que empresas, clústeres, asociaciones y colegios profesionales de cualquier sector puedan, tras acreditarse previamente, «crear formación específica para las competencias que realmente necesitan», sin tener que resignarse a catálogos cerrados. Con ello, la Xunta pretende «facilitar» a las empresas rebajar los tiempos de adecuación a los puestos de trabajo o a nuevos procesos y tecnologías. No obstante, el acceso a esa oferta de acreditaciones, que estará regulada por un «sistema de calidad» diseñado por la Administración autonómica para garantizar su excelencia, utilidad y reconocimiento, no se limitará a los trabajadores de la entidad impulsora.

Además, no solo se buscan beneficios del lado empresarial, sino también para el trabajador, que podrá, como destacan desde la Xunta, «actualizar competencias, adaptarse a cambios tecnológicos y mejorar sus oportunidades» sin el peaje de formaciones largas. La certificación, de hecho, se podrá incorporar al currículum para certificar el conocimiento «hacia otras empresas».

Según José González, se busca promover «una formación laboral continua e inclusiva». Por ahora, este año el plan se materializará en un proyecto piloto que versará sobre competencias digitales especializadas.