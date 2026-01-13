Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Xunta abona esta semana la subida salarial a sus funcionarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28/04/2025.- Funcionarios de la Xunta en el exterior al apagarse los ordenadores por el apagón eléctrico que afecta a la Península Ibérica, hoy lunes en Santiago de Compostela.

RAC

Santiago

El Gobierno gallego abonará esta semana a los empleados públicos autonómicos el incremento salarial del 2,5% correspondiente a todo el año 2025, con un impacto estimado de 143 millones para la Administración gallega. La competencia para actualizar las retribuciones salariales de los empleados públicos es exclusiva del Estado y lo habitual es que se realice en la ley de presupuestos.

