La Xunta abona esta semana la subida salarial a sus funcionarios
Santiago
El Gobierno gallego abonará esta semana a los empleados públicos autonómicos el incremento salarial del 2,5% correspondiente a todo el año 2025, con un impacto estimado de 143 millones para la Administración gallega. La competencia para actualizar las retribuciones salariales de los empleados públicos es exclusiva del Estado y lo habitual es que se realice en la ley de presupuestos.
