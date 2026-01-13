La Xunta abona esta semana la subida salarial a sus funcionarios

El Gobierno gallego abonará esta semana a los empleados públicos autonómicos el incremento salarial del 2,5% correspondiente a todo el año 2025, con un impacto estimado de 143 millones para la Administración gallega. La competencia para actualizar las retribuciones salariales de los empleados públicos es exclusiva del Estado y lo habitual es que se realice en la ley de presupuestos.