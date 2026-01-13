La Xunta advierte que Galicia será la peor financiada por habitante

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles mostrará, de nuevo, las posiciones irreconciliables entre el Gobierno y las comunidades (once) del PP. Será otro frente de batalla en este órgano de deliberación y decisión en materia fiscal que en la reunión de hace casi un año ya vio como el PP lo abandonó por estar en contra de la condonación de parte de la deuda. Este miércoles se reproducirán las hostilidades en la discusión de la nueva propuesta para reformar un modelo de financiación autonómica que lleva once años caducado.

La Xunta adelantó este martes cuál será su postura en el CPFF, que no es otra que expresar su rechazo a una propuesta que considera «raquítica» e «inaceptable» y que «perjudica especialmente a Galicia» por colocarla como la peor financiada por habitante. El Gobierno, conocedor de la negativa del PP, reta a sus comunidades a acudir a la reunión con un sistema alternativo.

«Ni aporta suficientes recursos ni es justa», indicó este martes el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que resumió, a modo de censura, como una financiación que no tiene suficientemente en cuenta «el envejecimiento y la dispersión poblacional», que son los factores «que más encarecen la prestación de los servicios públicos».

El conselleiro sostuvo que, analizando la evolución de la financiación por habitante ajustado, «Galicia pasaría de estar en una posición un poco por encima de la media a ser la autonomía con menos financiación por habitante ajustado de todas», sin contar con Canarias, que tiene un régimen especial y no lo hace comparable. Así, según estos números, de estar por encima de la media (104), la comunidad gallega pasaría a estar por debajo (96,7), solo por delante de Canarias (90,4).

Según Corgos, los 587 millones que subiría Galicia con la reforma propuesta por el Gobierno representan un 2,8% de los 20.000 millones totales de incremento del sistema, aunque la comunidad gallega suponga el 6,5% de la población ajustada. Y que esa cantidad recoge en «parte» impuestos que «ya están» en los presupuestos de la Xunta, en concreto 182. Son, por tanto, según sus cálculos, 405 millones más para Galicia y no los 597 anunciados por el Ministerio de Hacienda.

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acusó al PP de «no tener» un modelo de financiación autonómica, retó a sus comunidades a presentar un planteamiento alternativo y le reprochó no acometer su reforma cuando tenía mayoría absoluta, algo que no hizo, dijo, por «estar en contra de que los servicios públicos atiendan las necesidades de los ciudadanos».

Y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reprobó que la Xunta se pliegue a los «intereses partidistas y electoralistas» del PP y renuncie de antemano a negociar la nueva propuesta de financiación.