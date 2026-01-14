Activada para este jueves una alerta naranja por temporal costero en el litoral de A Coruña

La Xunta activa para este jueves una alerta naranja por temporal costero en el litoral, desde la madrugada en el litoral oeste y noroeste de A Coruña y que se extenderá a primeras horas de la tarde al suroeste de la costa coruñesa y a las Rías Baixas, en Pontevedra.

Según ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera mar combinado del noroeste con olas de hasta seis metros.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Debido a la alerta naranja, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes también ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los municipios afectados, según las previsiones, y que se pueden consultar en la web Deporte Galego.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.