Galicia inicia el registro de las prótesis de rodilla, cadera y hombro colocadas

Las operaciones para reemplazar total o parcialmente una articulación dañada por una prótesis artificial (artroplastias) son de las cirugías más habituales en la sanidad pública. Sobre todo, las de rodilla, cadera y hombro. El presidente de la Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Sogacot) y jefe de Traumatología del Chuvi en funciones, el doctor Manuel Castro Menéndez, calcula que solo en el Área Sanitaria de Vigo se pueden indicar al año un millar de ellas.

Y esta atención tenía un fleco pendiente desde hace tiempo: registrar todas las prótesis que se colocan tanto por primera vez como en reintervenciones para reforzar la seguridad del paciente. Galicia acaba de poner en marcha el primer registro de estas características de España. En Cataluña hay una experiencia previa, pero que no está informatizado como el gallego ni incluye los implantes de hombro.

El Registro de Artroplastias de Galicia (RAGal) iniciativa pionera es de la Sogacot, que encontró la colaboración necesaria para llevarla a cabo en el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Se activó el pasado 2 de enero y cuenta con el «aval unánime» de todos los jefes de servicio de Traumatología de la red gallega, en los que se está implantando. «Todo el mundo está muy concienciado», explica el doctor Castro y añade que se basaron en registros con amplia experiencia, como los de Suecia e Inglaterra, para crearlos.

El objetivo es que, a través de un programa informático (aprobado también como protocolo quirúrgico), los traumatólogos recojan los datos de los implantes colocados en Galicia. Esto permite «detectar de forma precoz posibles fallos de determinados implantes o técnicas quirúrgicas, así como identificar patrones de complicaciones que puedan corregirse con rapidez», según detallan desde Sogacop.

También permitirá registrar la trazabilidad completa de cada implante y actuar de forma ágil ante alertas sanitarias, retiradas de productos o seguimientos específicos, reforzando la seguridad del paciente.

Aspiran a que sirva para mejorar la calidad asistencial al poder comparar los resultados entre centros y profesionales, así como para promover la implantación de buenas prácticas basadas en datos objetivos y facilitar al Sergas datos que le permitan prever necesidades futuras.

Además, esperan que impulse la investigación y la innovación, ya que la ingente cantidad de datos que acaban de empezar a recoger, podrá servir para nutrir estudios futuros generando «conocimiento de alto valor». Consideran que esto podría situar a Galicia en «una posición destacada dentro de la investigación traumatológica».

El presidente de la Sogacot destaca que la voluntad de esta sociedad es promoverlo en otras comunidades autónomas ofreciendo el modelo que han creado.