La Xunta advierte que Galicia será la peor financiada por habitante

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de hoy mostrará, de nuevo, las posiciones irreconciliables entre el Gobierno y las comunidades (once) del PP. Será otro frente de batalla en este órgano de deliberación y decisión en materia fiscal que en la reunión de hace casi un año ya vio como el PP lo abandonó por estar en contra de la condonación de parte de la deuda. Hoy se reproducirán las hostilidades en la discusión de la nueva propuesta para reformar un modelo de financiación autonómica que lleva once años caducado.

La Xunta adelantó ayer cuál será su postura en el CPFF, que no es otra que expresar su rechazo a una propuesta que considera «raquítica» e «inaceptable» y que «perjudica especialmente a Galicia» por colocarla como la peor financiada por habitante. El Gobierno, conocedor de la negativa del PP, reta a sus comunidades a acudir a la reunión con un sistema alternativo.

«Ni aporta suficientes recursos ni es justa», indicó ayer el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que resumió, a modo de censura, como una financiación que no tiene suficientemente en cuenta «el envejecimiento y la dispersión poblacional», que son los factores «que más encarecen la prestación de los servicios públicos».

El conselleiro sostuvo que, analizando la evolución de la financiación por habitante ajustado, «Galicia pasaría de estar en una posición un poco por encima de la media a ser la autonomía con menos financiación por habitante ajustado de todas», sin contar con Canarias, que tiene un régimen especial y no lo hace comparable. Así, según estos números, de estar por encima de la media (104), la comunidad gallega pasaría a estar por debajo (96,7), solo por delante de Canarias (90,4).

Según Corgos, los 587 millones que subiría Galicia con la reforma propuesta por el Gobierno representan un 2,8% de los 20.000 millones totales de incremento del sistema, aunque la comunidad gallega suponga el 6,5% de la población ajustada. Y que esa cantidad recoge en «parte» impuestos que «ya están» en los presupuestos de la Xunta, en concreto 182. Son, por tanto, según sus cálculos, 405 millones más para Galicia y no los 597 anunciados por el Ministerio de Hacienda. Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acusó al PP de «no tener» un modelo de financiación autonómica, retó a sus comunidades a presentar un planteamiento alternativo y le reprochó no acometer su reforma cuando tenía mayoría absoluta, algo que no hizo, dijo, por «estar en contra de que los servicios públicos atiendan las necesidades de los ciudadanos». Y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reprobó que la Xunta se pliegue a los «intereses partidistas y electoralistas» del PP y renuncie de antemano a negociar la nueva propuesta de financiación.

El Foro Económico cree que la comunidad sale mal parada: le corresponderían 1.000 millones

El Foro Económico de Galicia advierte de que la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica deja «mal, tirando a muy mal» a la comunidad gallega, y eleva a unos 1.000 millones de euros lo que, según sus estimaciones, deberían incrementarse los recursos destinados a Galicia. Así se pronunció el director del Foro, Santiago Lago, a preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa. En su día, la Xunta designó a Lago como su representante en la comisión de expertos para elaborar un documento sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. Sin disponer de todos los datos, y hablando de números «gruesos», el economista cifró entre 900 y 1.000 millones de euros más los que, a su juicio, deberían llegar a la comunidad gallega con la reforma propuesta por el Gobierno central, y no los 587. «No es el disparate del sistema de conciertos, particularmente pernicioso para Galicia, pero con esta propuesta pasaríamos a estar mal, tirando a muy mal», opinó el experto.