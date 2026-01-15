METEO
La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas
Coincidirá con la influencia de una borrasca al sur de Irlanda
David Suárez
El temporal de viento y lluvia generado por la continua llegada de frentes atlánticos durante esta semana, seguirá sin dar tregua a Galicia. Una situación que el pronóstico de MeteoGalicia ya predice que va a empeorar, puesto que la influencia de una borrasca que se situará al norte de Irlanda, sumada a la entrada de una masa de aire polar marítima, devolverá el frío intenso a nuestra comunidad desplomando la cota de nieve.
Tal y como avanza el servicio de meteorología gallego, este jueves un frente muy activo atravesará Galicia durante el día, dejando de nuevo una jornada pasada por agua. La cota de nieve seguirá en los 1200 metros, descendiendo hasta los 1000 por la noche. Las temperaturas apenas sufrirán cambios, mientras que en el litoral, volverán a tener un día de fuertes rachas de viento.
Llega una masa de aire polar
El viernes día 16 en Galicia seguirá lloviendo. La responsable será una borrasca que se situará en el sur de Irlanda, pero, además, coincidirá con la llegada de una masa de aire polar marítimo, la cual hará descender los termómetros y la cota de nieve hasta los 800 metros.
En cuanto al viento, dará un pequeño respiro. El pronóstico es que sean flojos en el interior y moderados en la costa. Nada que ver con las rachas huracanadas registradas en la estación meteorológica de O Penedo do Galo, en Viveiro, dónde registraron vientos de hasta 141,5 km/h.
