Ganaderos exigen a Medio Rural «soluciones» tras el acuerdo de Mercosur

Ganaderos y agricultores exigieron ayer «soluciones» a la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, tras un encuentro en Ourense. «Queremos que aclaren cuáles son sus competencias», trasladó Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz de los manifestantes que permanecen desde hace más de 15 días en la ciudad para exigir respuestas tras el acuerdo UE-Mercosur, los recortes de la PAC y otras cuestiones del sector.

Sobre el tratado con Mercosur, según trasladó el Ejecutivo autonómico en un comunicado, Gómez insistió en aclarar que las cláusulas de salvaguarda son imprescindibles para la Xunta y en exigir que el Gobierno central incremente las inspecciones y controles de frontera. Además, apuntó que «el único que dio soluciones» fue el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, tras el encuentro mantenido entre administración provincial y tractoristas este lunes y lamentó que «en 17 días se haya tenido que llegar a rollos de paja y tojos», así como al corte durante dos días de la A-52.

Pero este no fue el único tema que trato la reunión, en el que la PAC también fue protagonista. «No queremos dinero, queremos percibir lo que es real, lo nuestro es nuestro, no pedimos lo del resto», señaló Gómez en relación a las ayudas de la PAC, al tiempo que la conselleira avaló la reducción de burocracia y requisitos y reiteró que la nueva propuesta de la Comisión Europea post 2028 «no es buena porque supone un recorte de fondos».

El portavoz de los ganaderos incidió también en la vacunación por dermatosis nodular como una de las demandas «más importantes» y apuntó al Gobierno gallego para que «dé explicaciones» sobre «por qué no se puede vacunar». «A ver cuánto echan el balón, tanto apoyo al rural y tanto lo defienden, pero hay que defenderlo de verdad», añadió.