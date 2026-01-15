El superjabalí gallego que pesa hasta 200 kilos: el ‘vakamulo’

La población de jabalíes ha crecido en Galicia en las últimas décadas y con ella la de sus ejemplares más descomunales, los vakamulos, unos superjabalíes de hasta 200 kilos de peso que, pese a moverse por zonas inhóspitas y más alejadas de la actividad humana, también provocan daños en el campo.

No son una subespecie diferente del jabalí que habita Galicia, sino machos adultos que han alcanzado una edad superior a los 10 años y un peso elevado gracias a que habitan zonas inhóspitas de difícil acceso y con abundante alimentación a su disposición, como castañas. Superan con creces los cien kilos e incluso se ha cazado alguno que pesaba 200 kilos.

El término vakamulo fue acuñado por el jefe de la cuadrilla Monteros Ribeira Sacra, Senén Ramos, porque los cazadores de otras regiones de España comparaban a esos jabalíes con vacas o mulos por su tamaño. Los Cañones del Sil, entre Lugo y Ourense, es la zona donde se avistan con más frecuencia estos descomunales jabalíes, con una orografía muy abrupta y escarpada que, por un lado, dificulta su caza y, por otro, les permite desarrollar una masa muscular fuera de lo normal. Desde el Sil se han extendido y ya se han avistado en las provincias de A Coruña y Pontevedra. El pasado 25 de diciembre, una cuadrilla abatió un ejemplar de 149 kilos en Abegondo.