Alerta naranja este sábado en el litoral por olas de hasta 6 metros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta naranja en todo el litoral gallego para este sábado, 17 de enero, por olas de entre cinco y seis metros.

MeteoGalicia apunta a una previsión este sábado de chubascos en las provincias atlánticas, las cuales remitirán con el avance de la tarde, además de temperaturas en descenso. Ya para el domingo se espera tiempo seco de forma generalizada.

Casi una veintena de provincias correspondientes a doce comunidades autónomas, excepto Andalucía, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Región de Murcia, tendrán este sábado avisos por nieve, oleaje y lluvia, en una jornada que registrará temperaturas mínimas de hasta -3ºC en Teruel, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la nieve pondrá en aviso amarillo a Huesca, Teruel, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, Madrid, Navarra (Pirineo) y Castellón, ya que se esperan nevadas en Pirineos con acumulados significativos, así como en La Ibérica y el Sistema Central a primeras horas.

Por su parte, el oleaje activará avisos amarillos en Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral), Guipúzcoa, Vizcaya y Las Palmas (Lanzarote), que se elevarán a nivel naranja (importante) en A Coruña, Lugo y Pontevedra.

En cuanto a lluvia, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Castellón tendrán aviso amarillo en una jornada marcada por precipitaciones que pueden ser fuertes o persistentes en Baleares y el nordeste del Mediterráneo.

La AEMET prevé para este sábado el acercamiento de una amplia vaguada y la formación de unas bajas presiones en el entorno de la Península y Baleares que dejarán cielos nubosos o muy nubosos en general con precipitaciones en gran parte del país, pero serán menos probables en el interior del tercio oeste. Así, se esperan precipitaciones fuertes, persistentes y con tormenta en el nordeste y Baleares.

Estas lluvias serán en forma de nieve en los principales sistemas montañosos con cotas desde los 1.400-1.600 metros (m) en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En la Cordillera Cantábrica, Sistema Central e Ibérica, la cota empezará en torno a los 1.200-1.400 m para descender hasta los 900-1.000 m. Al mismo tiempo, en Canarias habrá cielos nubosos con precipitaciones que pueden ser más fuertes y persistentes en el norte-nordeste de las islas más montañosas.

Se esperan algunas brumas y nieblas en zonas altas, sobre todo del norte y oeste y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta y valles atlánticos.

Por otro lado, se espera un descenso generalizado de las máximas con mínimas en descenso, salvo en los archipiélagos y el nordeste, donde no se esperan cambios o incluso ascenderán en el nordeste. Este descenso puede ser notable en puntos de la meseta sur. Además, se esperan heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares, meseta norte y este de la meseta sur, moderadas en Pirineos y noroeste de Castilla y León.

El viento será de flojo a moderado y de dirección variable en el interior de la Península, golfo de Valencia y litoral cantábrico. Aunque será más intenso en otros litorales, será moderado del norte y noroeste en Galicia y Golfo de Cádiz, poniente en Alborán y de componente sur en Baleares y norte del Mediterráneo. En Canarias, soplará viento del norte moderado con intervalos de fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas.