Condenado un pederasta a una multa de 720 euros: tenía 1.000 archivos de pornografía infantil

Un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía y la defensa transforma una solicitud inicial de prisión por parte del ministerio público, más una inhabilitación para poder ejercer con menores, así como libertad vigilada, en una sentencia por un delito de tenencia de pornografía infantil que solo impone al encausado una multa de 720 euros.

El resto de las penas accesorias decaen porque solo son aplicables cuando hay condena a prisión. El encausado se mostró de acuerdo con la oferta y aceptó la sentencia, que ya es firme. La conformidad se acordó este jueves, el día del juicio, en el juzgado Penal 2 de Ourense.

La brigada policial de investigación tecnológica tuvo conocimiento de la existencia de conexiones en internet desde las que se estaban distribuyendo contenidos con material pornográfico infantil. En el marco de esas investigaciones, los agentes descubrieron que el encausado accedió el 23 de enero de 2020 a la red y se descargó 14 archivos —en formatos de fotografía y vídeo —en los que aparecían menores de edad realizando actos de contenido sexual.

El pederasta utilizaba un nick asociado a un correo electrónico para acceder a una red social, una identidad online que permitió a los policías identificar al encausado.

Tras su identificación, los agentes solicitaron una autorización judicial y llevaron a cabo un registro en el domicilio del sospechoso en la ciudad de Ourense, una diligencia que tuvo lugar la mañana del 17 de marzo del año 2021. En ese registro, los agentes se incautaron de un teléfono móvil, un disco duro, un ordenador portátil, y una computadora CPU de un equipo informático de sobremesa.

En los dos discos duros del portátil y de la CPU del ordenador de sobremesa más de 1.000 archivos de contenido pedófilo, entre los cuales se encontraban 10 de los 14 que el acusado había descargado.