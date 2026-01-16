Galicia es la quinta comunidad más perjudicada con la nueva financiación autonómica

El nuevo modelo de financiación autonómica no convence a casi nadie —solo Cataluña se mostró a favor—, pero Galicia tiene sobradas razones para mostrarse en contra, a tenor del análisis que acaba de realizar Fedea, pues estaría en el grupo de comunidades más perjudicadas con la reforma. En concreto, es la quinta autonomía que más peso pierde. Si con el sistema actual se sitúa por encima la media nacional en recursos por habitante ajustado (103,3 sobre 100), con el sistema que plantea el Ministerio de Hacienda pasaría a la cola al recibir el 96,3 por ciento. Pierde así siete puntos porcentuales. Solo Cantabria (-10,7), La Rioja (-10,1), Extremadura (-10) y Castilla y León (-9,7) saldrían peor paradas.

Por el contrario, las comunidades que más mejoran sus posiciones en financiación por habitante son la Comunidad Valenciana (4,8 puntos de avance), Murcia (4,3) y Cataluña (4,2).

Estos datos son el resultado de un primer análisis realizado por el economista Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos en financiación autonómica, para Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada). En todo caso el estudio tiene sus limitaciones. En primer lugar, en el cálculo de la población ajustada, que es aquel que tiene en cuenta los habitantes de cada comunidad pero sobre los que se introducen elementos correctores para ajustar el coste real de prestar servicios en función de las peculiaridades de cada territorio.

Fedea utiliza las cifras del sistema actual de financiación autonómica y solo las adapta a una nueva variable incorporada por el Ministerio de Hacienda, la de los costes fijos, que está vinculada a la despoblación, y de la que Galicia, según sus previsiones, no se beneficia. Pero no tiene en cuenta que la dispersión y el envejecimiento pierden peso en el nuevo modelo.

Nuevo modelo financiación economica / Hugo Barreiro

Además Fedea utiliza para calcular la financiación de cada comunidad los ingresos de 2023 y no la proyección de recaudación de 2027, que es el criterio que utiliza el Ministerio de Hacienda. Y, es por esa razón, que los datos de Fedea no concuerdan con los del Gobierno.

Incremento de financiación

Así, si Moncloa calculaba para Galicia un incremento de financiación de 587 millones en 2027, Fedea rebaja el aumento de recursos a 259 millones —la Xunta llegó a rebajar la cifra hasta los 180 millones—.

Según este análisis, a Galicia le corresponderían 7.966 millones por su capacidad tributaria. Pero recibiría además 1.203 millones por la solidaridad de otras comunidades, más otros 1.076 millones del Gobierno para acercarla a la media de financiación por habitante. Del Fondo Climático, dotado con 1.000 millones, solo le corresponden 46, pues se da prioridad a las autonomías del litoral mediterráneo. En total, la comunidad gallega recibirá 3.593 euros por habitante ajustado, 138 euros por debajo de la media nacional y la sexta cifra más baja del ranking, solo por delante de Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias y Andalucía.

A la cabeza en financiación se situarían Baleares (4.196 euros por habitante), Canarias (3.983 euros) y Cataluña (3.977). De esta manera Galicia, que ahora es la sexta comunidad autónoma más beneficiada por el sistema de financiación autonómica, se convertiría, según los datos de Fedea, en la sexta por la cola.