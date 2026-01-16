Heridos tres policías nacionales de Vigo tras sufrir un accidente en la AP-9 cuando regresaban de ser condecorados en A Coruña
El coche en el que viajaban desde A Coruña hasta Vigo resbaló, deslizándose por la vía hasta colisionar con la mediana y dar una vuelta de campana, a la altura de Valga
Sus lesiones fueron leves, y después de someterse a pruebas en el hospital de Montecelo, ya se recuperan de contusiones y torceduras en sus respectivos hogares
Marta Clavero
Tres policías nacionales de Vigo sufrieron un accidente este jueves en la AP-9, en el kilómetro 100 del autopista, a la altura del concello de Valga, cuando regresaban de A Coruña tras recibir allí una condecoración.
Los accidentados volvían del acto conmemorativo del 202 aniversario del Cuerpo, celebrado en la comisaría de Lonzas, en A Coruña, donde, precisamente habían sido reconocidos con una medalla, dos de ellos por su trayectoria, y un tercero que, en junio del año pasado, fue atacado con armas blancas por un hombre que acababa de apuñalar a su expareja en Camiño Eixón.
Ya con con la Cruz al Mérito Policial recibida, salieron en coche desde la ciudad herculina y cuando circulaban por una AP-9 mojada por las inclemencias del tiempo, el vehículo no les respondió y sufrió un resbalón en uno de los viaductos, a la altura de la localidad pontevedresa de Valga. Se intuye que las uniones metálicas del puente podrían haber provocado el desplazamiento incontrolado del turismo que les condujo a chocar contra la mediana de la autopista y volver al carril derecho no sin antes dar una vuelta de campana, según testimoniaron los propios accidentados.
Ya en casa
En un principio, uno de ellos parecía haber sufrido daños más graves, pero finalmente el aparatoso siniestro quedó en un susto. Los tres fueron trasladados al hospital Montecelo de Pontevedra y tras pruebas y reconocimientos, fueron derivados a sus casas con contusiones y algunas torceduras que no revisten gravedad, y que solventarán con unos días de reposo antes de volver de nuevo al servicio policial.
De las primeras actuaciones circulatorias en el lugar del accidente, se encargaron sus propios compañeros que también volvían en esa caravana desde el acto en A Coruña, mientras la Guardia Civil no se personaba en la zona del siniestro para regular el tráfico. También acudieron los Bomberos de O Salnés, ambulancia del 061, Atestados y servicio de mantenimiento de carreteras.
