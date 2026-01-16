La onda de la gripe desciende, pero lo hace «lentamente»

La actividad gripal mantiene una intensidad baja y una tendencia decreciente. Así evalúa la Consellería de Sanidade la evolución de la enfermedad en su último informe sobre las infecciones respiratorias, en el que señala, no obstante, que esa curva descendente, que se «consolida», se produce «lentamente».

En concreto, con respecto a la semana anterior, la tasa de consultas por gripe descendió un 4% y se queda en 72,7 consultas por 100.000 habitantes. Con todo, apuntan, solo se observó una merma de la tasa de consultas en el grupo de 20 a 59 años; entre los 5 y los 19 se registró una subida. El grupo con la mayor tasa de consultas es el de 0 a 4 años.

En cuanto a los ingresos por gripe, y a pesar de que el número descendió un 13% respecto de la semana anterior, cuando fueron 429 las hospitalizaciones, todavía fueron un total de 372.