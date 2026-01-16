El PPdeG rechaza negociar bilateralmente con el Gobierno

El portavoz del PPdeG en el Parlamento, Alberto Pazos Couñago, rechazó ayer que la Xunta negocie bilateralmente la financiación autonómica con el Gobierno, tal y como demanda el BNG, porque cree que, precisamente, ese ha sido el motivo de que las comunidades tengan encima de la mesa una propuesta «fruto de una reunión bilateral». «La Xunta tiene el problema que tiene, como las otras comunidades, porque se están impulsando negociaciones bilaterales. No puede ser que la causa del problema sea la solución», censuró.