La Xunta compra la primera moneda con una mención a Galicia y otras cinco históricas por casi 200.000 euros

Una de las monedas más valiosas de la historia de Galicia regresa a casa. La Xunta ha invocado el derecho de tanteo para adquirir por 178.200 euros seis monedas históricas declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) de una casa de subastas en Madrid. Inicialmente eran siete piezas, pero una de ellas ya fue adquirida por la Administración General del Estado y destinada al Museo Arqueológico Nacional.

Dentro de ellas, destaca la 'Tremissis Suevo serie Latina Mvnita' por ser una «emisión única, que se sepa hasta el momento, que constituye un testigo material y documental de la existencia del Reino Suevo en Galicia» y la convierte en un «ejemplo palpable y excepcional dentro de la numismática alto medieval hispana». Esta moneda formó parte de la colección portuguesa Pavia Pessoa, subastada por Sotheby’s en Nueva York en 1993, de donde pasó a la Orol. Según Livermore (1989) la leyenda hace alusión al tratado de paz que el rey suevo Miro (570-580) firmó con los merovingios (GALLICA PAX, paz con Galia) para defenderse de los visigodos, aunque la flota enviada por los aliados desde Francia fue derrotada por la superioridad visigoda. Sin embargo, otros autores como Reinhart, creen que GALLICA hace mención al Regnum Gallicense, nombre con el que Gregorio de Tours se refería al reino suevo. De ser cierta esta interpretación, estaríamos ante la primera mención a Galicia en una moneda.

Tal y como se ha relatado en una publicación en el Diario Oficial autonómico(DOG) este viernes, la búsqueda de estas monedas se inició en junio de 2025, cuando la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural notificó a la casa de subastas Jesús Vico y Asociados que se había publicado el inicio del proceso BIC de las monedas.

Sin embargo, el día 25 del mismo mes, se celebró una subasta y, después de un mes, la Dirección Xeral trasladó su «intención de ejercer el derecho de tanteo» o, incluso, de incoar una acción civil para recuperar los objetos que eventualmente fuesen vendidos. En octubre, la Consellería recibió un comunicado del Ministerio de Cultura informando de que la moneda '1/4 de excelente dos Reis Católicos, Ceca A Coruña' fue adquirida en la subasta bajo el mismo argumento de la comunidad: el derecho de tanteo. Asimismo, la Administración general trasladó al departamento autonómico que dicha moneda se destinaría al Museo Arqueológico Nacional.

Así las cosas, a finales del mismo mes la casa de subastas envió a la Dirección Xeral una certificación de los lotes adjudicados con la consignación de los importes. En concreto, a partir de la publicación en el DOG, la Xunta compromete a pagar por las seis monedas restantes un importe de 178.200 euros. En cualquier caso, la administración ha recalcado que «en caso de concurrencia de intereses, tiene preferencia sobre otras instituciones públicas o entidades privadas sin ánimo de lucro interesadas».

La colección Orol

Las siete monedas históricas declaradas BIC provienen de la colección del empresario gallego Antonio Orol. Natural de Ferreira (O Valadouro), él participó en diversos foros numismáticos --del estudio y colección de monedas-- a lo largo de su vida, lo que le llevó a ser vicepresidente de la Asociación Numismática Madrileña, miembro del comité ejecutivo de los Congresos Nacionales de Numismática y secretario de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos.

El deseo del empresario era el de confeccionar la colección de monedas pensando en que «algún día pudiera permanecer unida en alguna institución pública gallega», de forma que los gallegos pudiesen contemplar «una historia monetaria de la comunidad desde los comienzos hasta la actualidad». En junio del año pasado, la Xunta declaró que las siete piezas de la colección Orol estaban en «excelente estado de conservación» y que se trataba de «emisiones raras y únicas».

En concreto, las monedas son las denominadas 'Tremissis Suevo de Honorio, Ceca Gallaecia', 'Tremissis Suevo de Valentiniano, Ceca Gallaecia', 'Tremissis Suevo serie Latina Mvnita, Ceca Gallaecia', 'Tremissis Visigodo de Wamba, Ceca Tui', '1/4 de excelente dos Reis Católicos, Ceca A Coruña', '1/2 de excelente da granada dos Reis Católicos, Ceca A Coruña' y ' 1/2 real de Felipe II, Ceca A Coruña'.