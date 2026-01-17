Un registro que visibilizará «hasta 45.000 familias»

El procedimiento telemático para el reconocimiento y acreditación de las familias monomarentales y monoparentales que acaba de poner en marcha la Xunta supone, en la visión de la Asociación de Familias Monomarentais de Galicia (Fagamos) el «pistoletazo de salida» del registro autonómico comprometido en 2021. «Es un paso importante», subraya la presidenta de Fagamos y también socia de la Asociación madres solteras por elección en Galicia, Inmaculada Alonso. Recuerda que la ley establecía seis meses para constituir el registro y un año para el Plan de apoyo específico.

Alonso pone el foco en lo operativo: «Esperemos que este procedimiento permita, además, extraer datos, información y estadísticas que permitirán conocer nuestra realidad». La fotografía resultaba incompleta: las estadísticas hablan de hogares monoparentales, pero no de unidades familiares. Muchas monomarentales comparten vivienda, y también se incluyen casos con custodia compartida. Por eso, advierte, que algunos datos «no son exactos al 100%». En 2025 la Xunta situaba 7.600 certificados administrativos vigentes. Fagamos estima, sin embargo, entre 45.000 y 65.000 familias monoparentales con hijos hasta 25 años. «Lo que esperamos es que, al simplificarse los trámites, empiecen a aflorar muchas más», sostiene. El colectivo cree que el cambio simplificará la tramitación que hasta ahora resultaba disuasoria y más farragosa y, con ello, también el acceso a ayudas públicas autonómicas.

Al mismo tiempo, el colectivo valora que la validez pase de dos a cinco años cuando hay dos progenitores y si es solo uno, la vigencia es indefinida hasta que el hijo o hija cumpla los 26 años. También valoran que parte de la documentación se compruebe de oficio y la transición al formato electrónico. «Es mucho más cómodo y nos equipara a procesos que ya existen en otros colectivos», dice.

La asociación liga la precariedad de estos hogares a la conciliación y a la feminización de la pobreza. «Más del 80% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres», recuerda Alonso: sin una segunda persona adulta, o se reduce jornada o se pagan cuidados, mientras los gastos fijos apenas bajan. En el debate social se cita que unos 35.700 hogares monoparentales en Galicia estarían en riesgo de pobreza o exclusión.

Sobre la rebaja fiscal anunciada para la compra de vivienda y que comienza este año (podrán acogerse a rebaja o exención del impuesto de transmisiones patrimoniales en la compra de viviendas de segunda mano, en zonas poco pobladas o áreas rurales) la presidenta la considera positiva pero con techo: «Si hablamos de que quizás la mitad de las familias de este tipo están en riesgo de pobreza, no van a poder comprar una vivienda aunque se rebaje un impuesto». Por eso, las asociaciones reclaman equiparar beneficios con las familias numerosas, ambas consideradas «familias de especial consideración». «Es un primer paso, pero queda mucho camino», concluye Alonso: «Nos va a facilitar la certificación, va a permitir conocer cuántas somos, de qué tipo somos y dónde estamos; y exigir el Plan de apoyo y luego, políticas acordes a la realidad».