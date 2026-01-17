Rescatada en A Capela una persona atrapada en un vehículo tras un accidente

Una persona ha sido excarcelada luego de sufrir una salida de la vía en A Capela, en la provincia de A Coruña. No hubo más personas afectadas. Según informa el 112 Galicia, pasaban unos diez minutos de las 21.00 horas de este viernes cuando una persona alertó de que se había registrado una salida de la vía en el kilómetro 13 de la AC-564, y que podía haber heridos.

A continuación, El 112 Galicia informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos del Eume y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez allí, los bomberos tuvieron que liberar al conductor mediante el uso do material de excarcelación. Después, fue atendido por el personal sanitario desplazado hasta la zona.